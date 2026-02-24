PM deflagra operação e intensifica policiamento no interior de Vargem Alta

A Polícia Militar realizou uma operação policial em Jaciguá nesta semana para reforçar a presença do Estado no distrito de Vargem Alta. A ação ocorreu após um caso recente de violência registrado na última quinta-feira.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Na ocasião, um homem foi baleado no distrito. As forças de segurança identificaram e detiveram o suspeito de autoria do disparo.

Leia também: Homem é executado a tiros a caminho de cavalgada em Ibatiba

Diante do cenário, a corporação intensificou o policiamento na região. Além disso, as equipes cumpriram mandados judiciais e medidas de busca e apreensão relacionados a investigações anteriores.

A operação policial em Jaciguá contou com diversas equipes da Força Tática do 3º Comando de Policiamento Ostensivo Regional. O tenente-coronel Nério Pereira da Silva Filho coordenou as atividades no local.

Durante a ação, os policiais realizaram abordagens estratégicas, diligências e buscas em pontos específicos do distrito. Segundo a PM, o objetivo foi ampliar a sensação de segurança e prevenir novos crimes.

As autoridades destacaram que a atuação ocorre de forma planejada e contínua. Dessa forma, a corporação mantém presença constante nas áreas consideradas prioritárias.

Operação policial em Jaciguá reforça presença do Estado

A operação policial em Jaciguá também evidenciou a atuação integrada entre Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público e Poder Judiciário. As instituições trabalharam de forma coordenada no cumprimento das decisões judiciais.

Segundo o comando do batalhão, a presença ostensiva seguirá na região. A Polícia Militar informou que continuará com ações de inteligência, repressão e policiamento preventivo.

“O efetivo atuará quantas vezes forem necessárias para garantir a ordem e a segurança”, afirmou o tenente-coronel Nério Pereira da Silva Filho.

Além disso, a corporação ressaltou que o trabalho não se limita a operações pontuais. A PM manterá monitoramento constante no distrito e em áreas vizinhas.

A operação policial em Jaciguá reforça a estratégia de ampliar a presença do Estado em regiões que registram ocorrências recentes. Ao mesmo tempo, busca transmitir resposta rápida à comunidade.

A Polícia Militar orienta que moradores denunciem atividades suspeitas. Assim, a população pode colaborar com as forças de segurança e contribuir para a redução da criminalidade no município.