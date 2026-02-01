Polícia Militar apreende cocaína e maconha em Guaçuí

A Polícia Militar apreendeu cocaína e maconha durante patrulhamento ostensivo realizado neste sábado (31), em Guaçuí. A ação ocorreu após os militares receberem informações anônimas sobre a possível presença de entorpecentes na região.

Durante as buscas, os policiais se deslocaram até um terreno localizado nas proximidades de uma igreja. No local, a equipe encontrou uma sacola escondida em meio à vegetação, o que reforçou a suspeita inicial.

Dentro do material, os militares localizaram 42 pinos de substância análoga à cocaína e quatro buchas de maconha. Além disso, os policiais identificaram um tonel vazio em situação considerada suspeita.

Em seguida, a equipe submeteu parte do material a teste preliminar com reagente químico. O procedimento confirmou resultado positivo para cocaína. Diante disso, os militares apreenderam todas as drogas e encaminharam o material para as providências legais cabíveis.