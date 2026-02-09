Polícia prende homem investigado por homicídio em Venda Nova do Imigrante

A Polícia Civil avançou nas investigações da Operação Desarme II com a prisão de um dos principais alvos. A ação ocorreu nesta segunda-feira, 9, após trabalho integrado de inteligência. O homem preso é investigado por homicídio.

A corporação atuou por meio do Centro de Inteligência e Análise Telemática Serrano. A operação contou com apoio direto da Delegacia Especializada de Narcóticos de Venda Nova do Imigrante.

O mandado de prisão preventiva tinha como alvo um homem de 26 anos. Ele estava foragido desde janeiro e foi localizado durante fiscalização em um ônibus de viagem.

As equipes interceptaram o veículo no município de Marechal Floriano. Em seguida, os policiais confirmaram a identidade do investigado e cumpriram a ordem judicial.

Segundo a Polícia Civil, a Operação Desarme II identificou dois alvos principais. O primeiro investigado, de 22 anos, teve a prisão cumprida em 22 de janeiro.

Desde então, o segundo alvo permanecia foragido. A captura desta segunda-feira encerra essa etapa da investigação e reforça o trabalho de monitoramento contínuo.

De acordo com o delegado Rodrigo Carvalho, titular da Denarc de Venda Nova do Imigrante, os investigados respondem por crimes graves. Entre eles estão pistolagem e comércio ilegal de armas.

Além disso, a investigação sobre o homicídio também apura envolvimento em extorsão mediante sequestro e tráfico de drogas. Os crimes tinham atuação concentrada em Afonso Cláudio e municípios próximos.

Operação Desarme II e o combate ao tráfico de armas

A Operação Desarme II integra uma estratégia contínua de enfrentamento ao crime organizado no Espírito Santo. A ação ocorreu em duas fases, com resultados expressivos.

A primeira fase foi deflagrada em setembro de 2025. Já a segunda etapa ocorreu em janeiro de 2026, ampliando o alcance das investigações.

Durante as duas fases, a Polícia Civil apreendeu 28 armas de fogo. Além disso, os agentes recolheram centenas de munições e materiais relacionados aos crimes.

A operação também resultou em prisões em flagrante. O cumprimento das prisões preventivas dos dois principais alvos marcou um avanço significativo.

Segundo a corporação, o comércio ilegal de armas alimenta outros crimes violentos. Por isso, a Operação Desarme II prioriza a desarticulação dessas estruturas.

A Polícia Civil destacou que o trabalho de inteligência foi decisivo. O cruzamento de informações permitiu localizar o foragido com precisão.

Após a prisão, os policiais encaminharam o investigado à unidade policial. A autoridade competente adotou os procedimentos legais cabíveis.

Por fim, a Polícia Civil reforça que a Operação Desarme II segue em andamento. Novas diligências sobre o homicídio podem ocorrer para identificar outros envolvidos e fortalecer o combate ao crime.