Porto Canoa recebe Feira Parceria Legal com cidadania, cultura e gastronomia

Evento une mutirão de cidadania, empreendedorismo e programação cultural entre os dias 6 e 8 de março

Feira Parceria Legal em Porto Canoa

O bairro Porto Canoa será palco, entre os dias 6 e 8 de março, da Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor. Dessa forma, o evento reúne um grande mutirão de serviços sociais e cidadania, além de programação gastronômica e cultural para toda a família.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população a serviços essenciais e, ao mesmo tempo, fortalecer o comércio local.

Nesta edição, o Procon coordena a feira e concentra diversos atendimentos em um só lugar. Assim, o morador pode resolver pendências, buscar orientações e acessar serviços públicos sem precisar circular por diferentes pontos da cidade.

Além disso, o evento cria um ambiente de convivência comunitária e integração entre moradores.

Cidadania e serviços ao consumidor

Os atendimentos sociais acontecem exclusivamente no sábado (7), das 8h às 13h. Assim, durante esse período, diversos órgãos atuarão de forma integrada:

Procon

  • Abertura de reclamações contra empresas
  • Orientações sobre direitos do consumidor
  • Análise de contratos
  • Auxílio na renegociação de dívidas

Polícia Científica

Emissão de 2ª via do RG
Limite: 200 atendimentos (por ordem de chegada/senha)

Obrigatório apresentar:

  • Certidão de Nascimento ou Casamento (original e legível)
  • 01 foto 3×4 recente
  • Comprovante de endereço atualizado

Defensoria Pública

Orientação jurídica gratuita e agendamentos para:

  • Divórcio
  • Pensão alimentícia
  • Guarda de filhos
  • Inventário
  • Demandas cíveis
  • Demandas criminais

EDP e Cesan

Agência móvel para:

  • Regularização de débitos
  • Parcelamentos facilitados
  • Solicitação de nova ligação
  • Troca de titularidade
  • Consulta de faturas
  • Inscrição na Tarifa Social

Por isso, é importante levar conta recente de luz ou água e documentos pessoais.

Rede Abraço

  • Acolhimento para dependentes químicos e familiares
  • Escuta humanizada
  • Informações sobre tratamento
  • Encaminhamentos para rede de cuidado estadual

Apoio ao empreendedor local

Contudo, a feira também oferece suporte para quem deseja empreender ou fortalecer o próprio negócio.

ADERES

Além disso, você pode contar com suporte completo ao empreendedor local.

Nossocrédito

  • Orientação sobre linhas de crédito
  • Simulação de financiamento com taxas reduzidas

Espaço MEI

  • Formalização de MEI
  • Alteração de dados
  • Baixa de MEI
  • Emissão de boletos DAS

Orientação Empresarial

Consultoria rápida sobre gestão e capacitação para novos negócios.

Saúde e bem-estar

Multivacinação

Atualização da caderneta de vacinação conforme campanhas vigentes.

Saúde Preventiva

  • Testes rápidos
  • Aferição de pressão arterial

Gastronomia e programação musical

Além dos serviços, a feira movimenta o bairro com praça de alimentação e atrações musicais ao longo dos três dias.

Sexta-feira

  • Casaca
  • Cadu Caruzo (Cazuza)

Sábado

  • Forró Raiz
  • Marcelo Ribeiro

Domingo

  • Luan Rodrigues
  • Samba de Quintal

Informações

Evento: Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor
Entrada: Gratuita
Local: Bairro Porto Canoa
Data: 6, 7 e 8 de março

Dessa forma, a Feira Parceria Legal transforma Porto Canoa em um ponto de encontro entre serviços, cultura e oportunidades, oferecendo atendimento direto à população e valorizando o empreendedorismo local.

