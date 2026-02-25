Porto Canoa recebe Feira Parceria Legal com cidadania, cultura e gastronomia
Evento une mutirão de cidadania, empreendedorismo e programação cultural entre os dias 6 e 8 de março
O bairro Porto Canoa será palco, entre os dias 6 e 8 de março, da Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor. Dessa forma, o evento reúne um grande mutirão de serviços sociais e cidadania, além de programação gastronômica e cultural para toda a família.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população a serviços essenciais e, ao mesmo tempo, fortalecer o comércio local.
Leia também: Espírito Santo lidera investimentos e tem menor dívida do país
Nesta edição, o Procon coordena a feira e concentra diversos atendimentos em um só lugar. Assim, o morador pode resolver pendências, buscar orientações e acessar serviços públicos sem precisar circular por diferentes pontos da cidade.
Além disso, o evento cria um ambiente de convivência comunitária e integração entre moradores.
Cidadania e serviços ao consumidor
Os atendimentos sociais acontecem exclusivamente no sábado (7), das 8h às 13h. Assim, durante esse período, diversos órgãos atuarão de forma integrada:
Procon
- Abertura de reclamações contra empresas
- Orientações sobre direitos do consumidor
- Análise de contratos
- Auxílio na renegociação de dívidas
Polícia Científica
Emissão de 2ª via do RG
Limite: 200 atendimentos (por ordem de chegada/senha)
Obrigatório apresentar:
- Certidão de Nascimento ou Casamento (original e legível)
- 01 foto 3×4 recente
- Comprovante de endereço atualizado
Defensoria Pública
Orientação jurídica gratuita e agendamentos para:
- Divórcio
- Pensão alimentícia
- Guarda de filhos
- Inventário
- Demandas cíveis
- Demandas criminais
EDP e Cesan
Agência móvel para:
- Regularização de débitos
- Parcelamentos facilitados
- Solicitação de nova ligação
- Troca de titularidade
- Consulta de faturas
- Inscrição na Tarifa Social
Por isso, é importante levar conta recente de luz ou água e documentos pessoais.
Rede Abraço
- Acolhimento para dependentes químicos e familiares
- Escuta humanizada
- Informações sobre tratamento
- Encaminhamentos para rede de cuidado estadual
Apoio ao empreendedor local
Contudo, a feira também oferece suporte para quem deseja empreender ou fortalecer o próprio negócio.
ADERES
Além disso, você pode contar com suporte completo ao empreendedor local.
Nossocrédito
- Orientação sobre linhas de crédito
- Simulação de financiamento com taxas reduzidas
Espaço MEI
- Formalização de MEI
- Alteração de dados
- Baixa de MEI
- Emissão de boletos DAS
Orientação Empresarial
Consultoria rápida sobre gestão e capacitação para novos negócios.
Saúde e bem-estar
Multivacinação
Atualização da caderneta de vacinação conforme campanhas vigentes.
Saúde Preventiva
- Testes rápidos
- Aferição de pressão arterial
Gastronomia e programação musical
Além dos serviços, a feira movimenta o bairro com praça de alimentação e atrações musicais ao longo dos três dias.
Sexta-feira
- Casaca
- Cadu Caruzo (Cazuza)
Sábado
- Forró Raiz
- Marcelo Ribeiro
Domingo
- Luan Rodrigues
- Samba de Quintal
Informações
Evento: Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor
Entrada: Gratuita
Local: Bairro Porto Canoa
Data: 6, 7 e 8 de março
Dessa forma, a Feira Parceria Legal transforma Porto Canoa em um ponto de encontro entre serviços, cultura e oportunidades, oferecendo atendimento direto à população e valorizando o empreendedorismo local.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726