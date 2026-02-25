Porto Canoa recebe Feira Parceria Legal com cidadania, cultura e gastronomia

O bairro Porto Canoa será palco, entre os dias 6 e 8 de março, da Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor. Dessa forma, o evento reúne um grande mutirão de serviços sociais e cidadania, além de programação gastronômica e cultural para toda a família.

A iniciativa tem como objetivo facilitar o acesso da população a serviços essenciais e, ao mesmo tempo, fortalecer o comércio local.

Nesta edição, o Procon coordena a feira e concentra diversos atendimentos em um só lugar. Assim, o morador pode resolver pendências, buscar orientações e acessar serviços públicos sem precisar circular por diferentes pontos da cidade.

Além disso, o evento cria um ambiente de convivência comunitária e integração entre moradores.

Cidadania e serviços ao consumidor

Os atendimentos sociais acontecem exclusivamente no sábado (7), das 8h às 13h. Assim, durante esse período, diversos órgãos atuarão de forma integrada:

Procon

Abertura de reclamações contra empresas

Orientações sobre direitos do consumidor

Análise de contratos

Auxílio na renegociação de dívidas

Polícia Científica

Emissão de 2ª via do RG

Limite: 200 atendimentos (por ordem de chegada/senha)

Obrigatório apresentar:

Certidão de Nascimento ou Casamento (original e legível)

01 foto 3×4 recente

Comprovante de endereço atualizado

Defensoria Pública

Orientação jurídica gratuita e agendamentos para:

Divórcio

Pensão alimentícia

Guarda de filhos

Inventário

Demandas cíveis

Demandas criminais

EDP e Cesan

Agência móvel para:

Regularização de débitos

Parcelamentos facilitados

Solicitação de nova ligação

Troca de titularidade

Consulta de faturas

Inscrição na Tarifa Social

Por isso, é importante levar conta recente de luz ou água e documentos pessoais.

Rede Abraço

Acolhimento para dependentes químicos e familiares

Escuta humanizada

Informações sobre tratamento

Encaminhamentos para rede de cuidado estadual

Apoio ao empreendedor local

Contudo, a feira também oferece suporte para quem deseja empreender ou fortalecer o próprio negócio.

ADERES

Além disso, você pode contar com suporte completo ao empreendedor local.

Nossocrédito

Orientação sobre linhas de crédito

Simulação de financiamento com taxas reduzidas

Espaço MEI

Formalização de MEI

Alteração de dados

Baixa de MEI

Emissão de boletos DAS

Orientação Empresarial

Consultoria rápida sobre gestão e capacitação para novos negócios.

Saúde e bem-estar

Multivacinação

Atualização da caderneta de vacinação conforme campanhas vigentes.

Saúde Preventiva

Testes rápidos

Aferição de pressão arterial

Gastronomia e programação musical

Além dos serviços, a feira movimenta o bairro com praça de alimentação e atrações musicais ao longo dos três dias.

Sexta-feira

Casaca

Cadu Caruzo (Cazuza)

Sábado

Forró Raiz

Marcelo Ribeiro

Domingo

Luan Rodrigues

Samba de Quintal

Informações

Evento: Feira Parceria Legal – Empreendedor & Consumidor

Entrada: Gratuita

Local: Bairro Porto Canoa

Data: 6, 7 e 8 de março

Dessa forma, a Feira Parceria Legal transforma Porto Canoa em um ponto de encontro entre serviços, cultura e oportunidades, oferecendo atendimento direto à população e valorizando o empreendedorismo local.