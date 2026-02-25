Espírito Santo lidera investimentos e tem menor dívida do país

O Espírito Santo lidera investimentos no Brasil e mantém o menor nível de endividamento entre os estados. Os dados constam no Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) de 2025, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Além disso, levantamento recente divulgado pelo jornal O Globo reforça o desempenho fiscal capixaba. O Estado também alcançou o maior índice de poupança corrente do País.

O relatório aponta que o Espírito Santo registrou poupança corrente equivalente a 21,1% da Receita Corrente Líquida. Esse indicador mede a diferença entre receitas arrecadadas e despesas empenhadas.

Com esse resultado, o Estado amplia sua autonomia financeira. Assim, consegue financiar investimentos com recursos próprios e reduzir dependência de fontes extraordinárias.

Além disso, o Espírito Santo destina 20% da receita total a investimentos. Esse percentual coloca o Estado na primeira posição do ranking nacional.

Dívida negativa reforça solidez

O levantamento também revela que o Espírito Santo apresenta dívida consolidada negativa em relação à receita. O índice de -52,48% indica disponibilidade de caixa superior ao estoque da dívida.

Na prática, o Estado mantém situação credora líquida. Portanto, demonstra baixa vulnerabilidade fiscal e equilíbrio estrutural das contas públicas.

Gestão fiscal e investimentos históricos

O secretário de Estado da Fazenda, auditor fiscal Benicio Costa, afirmou que os números confirmam a consistência do modelo adotado. Segundo ele, o Estado combina responsabilidade fiscal com capacidade de execução.

Benicio Costa destacou que, somente em 2025, o Espírito Santo destinou mais de R$ 5 bilhões a investimentos. Assim, o valor representa novo recorde histórico.

O secretário de Economia e Planejamento, Álvaro Duboc, ressaltou que o desempenho resulta de estratégia de longo prazo. Ele afirmou que o Estado mantém Nota A+ na Capacidade de Pagamento (Capag).

Álvaro Duboc acrescentou que, entre 2019 e 2025, o governo aplicou R$ 20,5 bilhões em investimentos. Segundo ele, os recursos se traduzem em obras, infraestrutura e melhoria da qualidade de vida.

Planejamento técnico e controle rigoroso

O subsecretário do Tesouro Estadual, auditor de Finanças Daniel Corrêa, atribuiu os resultados ao planejamento técnico e ao controle das despesas.

Daniel Corrêa afirmou que a poupança de 21,1% comprova autonomia financeira. Além disso, destacou que a dívida negativa demonstra solidez estrutural.

Ele ressaltou que o volume de investimentos confirma a capacidade do Estado de transformar equilíbrio fiscal em entregas concretas à população.

Dessa forma, o Espírito Santo consolida posição de destaque nacional em equilíbrio fiscal e capacidade de investimento sustentável.