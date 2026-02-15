Precisando de remédio? Há farmácias de plantão; confira quais são

Quem precisar de remédios, pode procurar as farmácias que estão de plantão neste domingo (15) em Cachoeiro. Dessa forma, moradores podem comprar também itens de higiene que estão à disposição nos estabelecimentos.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Assim, a escala semanal das farmácias, em Cachoeiro, define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.

Leia também: Sol ou chuva? Confira como fica o tempo neste domingo no Espírito Santo

Nesse sentido, a lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município. Desse modo, facilita o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.

Além disso, nas farmácias há outros produtos de higiene e do contidiano.

PLANTÃO DE FARMÁCIAS – 15/02/2026

DROGARIA CAPIXABA

End: Rua Eugênio Amorim, 23 – Guandú ao lado da Casa do Ciclista

Tel.: 3522-1962

FARMÁCIA PREÇO BAIXO

Endereço: Rua Capitão Deslandes, 36 – Centro ao lado Shopping das Festas

Tel.: 3199-0468

DROGA MIL

End: Avenida José Rosa Machado, 233 – Alto Novo Parque ao lado da Academia Atletas

Tel.: 3028-1001 99966-1001

DROGARIA BOA ESPERANÇA

End: Av. Ayro Sardenberg, 54 – Monte Cristo – ao lado do Supermercado Rodrigues

Tel.: 3015-5014

DROGARIA ADONAI

Endereço: Av. Jorge Simão, 17 – Coramara próximo a Igreja Presbiteriana

Tel.: 3521-5084

DROGARIA VIP

Endereço: Rod. Ricardo Barbieri, 98 – Boa Vista próximo Casa de Ração Aeroporto

Tel.: 99271-8085