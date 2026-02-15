Cidades

Precisando de remédio? Há farmácias de plantão; confira quais são

Além disso, nas farmácias há outros produtos de higiene e do contidiano.

farmácias de plantão
Foto: Freepik

Quem precisar de remédios, pode procurar as farmácias que estão de plantão neste domingo (15) em Cachoeiro. Dessa forma, moradores podem comprar também itens de higiene que estão à disposição nos estabelecimentos.

Assim, a escala semanal das farmácias, em Cachoeiro, define quais estabelecimentos permanecem abertos para garantir o atendimento à população durante todo o dia.

Nesse sentido, a lista das farmácias de plantão completa inclui unidades distribuídas por diferentes regiões do município. Desse modo, facilita o acesso e evitando deslocamentos longos para quem precisa de atendimento imediato.

PLANTÃO DE FARMÁCIAS – 15/02/2026

DROGARIA CAPIXABA
End: Rua Eugênio Amorim, 23 – Guandú ao lado da Casa do Ciclista
Tel.: 3522-1962

FARMÁCIA PREÇO BAIXO
Endereço: Rua Capitão Deslandes, 36 – Centro ao lado Shopping das Festas
Tel.: 3199-0468

DROGA MIL
End: Avenida José Rosa Machado, 233 – Alto Novo Parque ao lado da Academia Atletas
Tel.: 3028-1001 99966-1001

DROGARIA BOA ESPERANÇA
End: Av. Ayro Sardenberg, 54 – Monte Cristo – ao lado do Supermercado Rodrigues
Tel.: 3015-5014

DROGARIA ADONAI
Endereço: Av. Jorge Simão, 17 – Coramara próximo a Igreja Presbiteriana
Tel.: 3521-5084

DROGARIA VIP
Endereço: Rod. Ricardo Barbieri, 98 – Boa Vista próximo Casa de Ração Aeroporto
Tel.: 99271-8085

