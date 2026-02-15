Sol ou chuva? Confira como fica o tempo neste domingo no Espírito Santo

O sistema de alta pressão no Espírito Santo vai manter o tempo aberto em todas as regiões neste domingo. A atuação desse sistema atmosférico impede a formação de nuvens e bloqueia a ocorrência de chuva.

De acordo com a previsão meteorológica, o sistema de alta pressão no Espírito Santo atua de forma contínua ao longo do dia. Por isso, o céu deve permanecer com poucas nuvens desde o litoral até o interior.

Além disso, os modelos indicam ausência de precipitação em todo o território capixaba. A massa de ar associada ao sistema reduz a umidade disponível para instabilidades.

As temperaturas permanecem elevadas durante o domingo. No período da tarde, os termômetros podem registrar marcas mais altas, especialmente nas regiões Norte e Noroeste.

Enquanto isso, nas áreas serranas, o amanhecer pode apresentar clima mais ameno. Contudo, o aquecimento ocorre rapidamente com o avanço das horas.

No litoral sul e no litoral da Região Metropolitana, o vento sopra de fraco a moderado. Ainda assim, o sistema não deve provocar mudanças significativas nas condições marítimas.

Impactos do sistema de alta pressão no Espírito Santo

O sistema de alta pressão no Espírito Santo influencia diretamente a estabilidade atmosférica. Como consequência, o ar mais seco predomina e reduz a possibilidade de nuvens carregadas.

Essa condição favorece atividades ao ar livre e deslocamentos nas rodovias estaduais e federais. No entanto, especialistas recomendam atenção à exposição prolongada ao sol.

Além disso, a baixa umidade pode exigir cuidados com hidratação. Crianças e idosos devem manter atenção redobrada durante os horários mais quentes.

Nas áreas urbanas, o calor tende a se intensificar ao longo da tarde. Por outro lado, a ausência de chuva contribui para a manutenção do tempo firme.

Meteorologistas acompanham a evolução do cenário para os próximos dias. Até o momento, os dados indicam continuidade do domínio do sistema de alta pressão no Espírito Santo.

Portanto, o domingo será marcado por céu aberto, temperaturas elevadas e vento fraco a moderado no litoral. O sistema de alta pressão no Espírito Santo segue como principal responsável pelas condições climáticas no estado.