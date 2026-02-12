Supermercado abre vagas de emprego em Cachoeiro; veja detalhes e como se candidatar

O supermercado Casagrande abriu novas vagas de emprego e iniciou processo seletivo para diferentes funções. A empresa busca reforçar o quadro de colaboradores em setores estratégicos.

Entre as oportunidades disponíveis estão os cargos de balconista de açougue, atendente de lanchonete, operador de caixa, embalador(a) e repositor(a). Além disso, a seleção contempla profissionais com perfil para atendimento ao público e organização de loja.

A empresa, situada em Cachoeiro, orienta que os interessados enviem o currículo em formato PDF diretamente para o contato do setor de Recursos Humanos. O número disponibilizado para envio é (28) 2101-1500.

Portanto, quem busca recolocação no mercado de trabalho deve se organizar rapidamente. As vagas já estão abertas e o processo de análise dos currículos está em andamento.