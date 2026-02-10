As cotações do mamão registraram nova queda no Norte do Espírito Santo e no Sul da Bahia na semana de 02 a 06 de fevereiro, completando a sexta semana consecutiva de desvalorização, segundo levantamento do Hortifrúti/Cepea. No Norte capixaba, o mamão havaí 12-18 foi comercializado a R$ 1,30/kg, recuo de 15% frente à semana anterior, enquanto no Sul da Bahia o formosa foi negociado a R$ 0,78/kg, queda de 8%.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: Preço do mamão cai pela sexta semana seguida no Espírito Santo e Bahia