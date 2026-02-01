Presidente Kennedy: Agência de Treinamentos abre vagas para cursos presenciais

A Agência de Treinamentos abriu as inscrições para cursos presenciais em 2026. Contudo, as vagas são limitadas e atendem moradores do município onde as aulas serão realizadas. Dessa forma, o processo ocorre de forma on-line e segue o cronograma oficial do edital.

Podem participar candidatos com idade mínima de 16 anos completos na data da matrícula. Além disso, o interessado precisa residir no município do curso e ser alfabetizado, ou seja, saber ler e escrever.

As aulas acontecem três vezes por semana, sempre às terças, quartas e quintas-feiras. A formação ocorre de forma presencial, na sede da Agência de Treinamentos, localizada na Rua Olegário Fricks, número 99, no Centro.

Os cursos

Entre as opções disponíveis, o programa oferece o curso de Assistente de Logística Portuária, no turno matutino, das 8h às 12h, com carga horária de 120 horas. Também há vagas para Assistente Administrativo, no período vespertino, das 13h às 17h, igualmente com 120 horas de duração.

Outra oportunidade é o curso de Assistente de Segurança do Trabalho, realizado no turno noturno, das 19h às 22h, com carga horária total de 90 horas. Dessa forma, a programação atende diferentes perfis de estudantes.

Nesse sentido, as inscrições seguem abertas de 27 de janeiro a 12 de fevereiro de 2026. A organização divulgará o resultado do processo seletivo no dia 25 de fevereiro. Já a etapa de pré-matrícula ocorre nos dias 26 e 27 de fevereiro.

Os interessados devem ficar atentos aos prazos e buscar a Agência de Treinamentos em caso de dúvidas. A iniciativa amplia o acesso à qualificação profissional e fortalece as oportunidades de capacitação no município.