Vila Velha abre inscrições para cursos gratuitos do Qualificar ES

Moradores de Vila Velha já podem se inscrever nos cursos gratuitos de qualificação profissional ofertados pelo programa Qualificar ES. A iniciativa resulta de parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura e busca ampliar o acesso à formação para o mercado de trabalho.

As inscrições começaram na terça-feira (27) e seguem abertas até o dia 12 de fevereiro. Nesse sentido, as aulas têm início previsto para 3 de março e ocorrem de forma presencial. Desse modo, os encontros acontecem sempre às terças, quartas e quintas-feiras, com certificação gratuita ao final do curso.

O programa disponibiliza diversas opções de capacitação. Assim, entre os cursos ofertados estão porteiro, balconista de farmácia, eletricista instalador predial de baixa tensão, cuidador de idosos, cuidador infantil, inglês básico, informática e assistente administrativo. Dessa forma, as formações atendem diferentes perfis e níveis de escolaridade, com foco na inserção profissional.

Em Vila Velha, as aulas acontecem em 15 polos presenciais espalhados pelo município. Entre os locais estão a Estação Leopoldina, no bairro Argolas, o Centro de Referência de Assistência Social de Jardim Asteca e escolas da rede municipal, entre outros espaços parceiros.

Como participar

Os interessados devem realizar a inscrição exclusivamente pelo site oficial do programa Qualificar ES. No endereço eletrônico, o candidato encontra todas as informações sobre cursos, polos, carga horária e critérios de participação.

O programa Qualificar ES tem como objetivo ampliar as oportunidades de formação profissional e contribuir para o desenvolvimento econômico e social, ao fortalecer a qualificação da mão de obra local e facilitar o acesso ao mercado de trabalho.