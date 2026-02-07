Primeira noite do Cachoeiraço 2026 reúne 20 mil foliões e não registra ocorrências

A primeira noite do Cachoeiraço 2026 levou milhares de pessoas à Avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta sexta-feira (6). A festa marcou o retorno de um dos eventos mais tradicionais da cidade.

Segundo estimativa da organização e da administração municipal, quase 20 mil foliões participaram da abertura. O público ocupou toda a extensão da avenida desde o início da programação.

Além da presença expressiva, a ausência de ocorrências chamou a atenção das autoridades. O resultado refletiu o planejamento prévio e o esquema especial de segurança montado para o evento.

Desde as primeiras horas da noite, blocos e apresentações musicais animaram os foliões. O clima permaneceu organizado ao longo de toda a programação.

O trio elétrico concentrou grande parte do público na Beira Rio. O grupo Terra Samba e a cantora Flávia Mendonça comandaram os shows principais da noite.

Enquanto isso, os foliões acompanharam o percurso com samba, pagode e axé. A animação se manteve constante durante as apresentações.

Cachoeiraço 2026

A primeira noite do Cachoeiraço 2026 também representou, assim, o reencontro dos moradores com a festa. Por isso, muitos participantes destacaram a importância do retorno ao calendário local.

Além disso, equipes da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar e seguranças privados atuaram de forma integrada. Durante toda a noite, as equipes monitoraram a circulação de pessoas.

O planejamento incluiu controle de acesso, patrulhamento e apoio logístico. Dessa forma, os organizadores mantiveram o fluxo de público sem registros de incidentes.

De acordo com o secretário interino de Cultura e Turismo, Wanderson Amorim, o resultado confirmou a eficácia da organização. Segundo ele, a festa tem grande relevância para a cidade.

“O Cachoeiraço voltou do jeito que o povo esperava, com alegria, organização e segurança. O planejamento funcionou e garantiu uma noite tranquila”, afirmou.

A primeira noite do Cachoeiraço 2026 reforçou, ainda, o potencial de Cachoeiro para sediar grandes eventos. Assim, a estrutura suportou a presença de milhares de pessoas.

Além do aspecto cultural, o evento também movimentou o comércio local. Com isso, bares, ambulantes e estabelecimentos da região registraram aumento no fluxo de clientes.

Por fim, a administração municipal avaliou de forma positiva a abertura da festa. Agora, a expectativa se volta para as próximas noites de programação.