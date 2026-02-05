Segurança

Prisão por roubo e extorsão via pix; polícia revela detalhes do crime no ES

Ação conjunta da Polícia Civil e da Guarda Municipal captura suspeito de 18 anos em Novo Horizonte.

A prisão por roubo e extorsão via pix na Serra ocorreu nesta terça-feira, após ação da Polícia Civil do Espírito Santo com apoio da Guarda Civil Municipal da Serra.

A Divisão Especializada de Furtos e Roubos de Veículos coordenou a operação e prendeu um jovem de 18 anos no bairro Novo Horizonte.

Segundo o delegado Luiz Gustavo Ximenes, as equipes localizaram o suspeito após diligências contínuas na região.

Durante o crime, a dupla subtraiu um veículo, cartões bancários e um telefone celular da vítima.

Em seguida, os autores exigiram duas transferências via pix de R$ 10 mil cada, para obter vantagem econômica indevida.

Ainda conforme a investigação, a vítima informou que um dos envolvidos utilizava tornozeleira eletrônica.

Por isso, a equipe acionou a Polícia Penal, que confirmou a presença do suspeito no local após o crime.

Desde então, os investigadores intensificaram buscas até efetivar a prisão por roubo e extorsão via PIX na Serra.

Após a autuação, os policiais encaminharam o suspeito ao Centro de Triagem do Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.

O preso permanece à disposição da Justiça, enquanto as autoridades seguem na identificação do segundo envolvido.

