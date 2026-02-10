Conexão Safra

Produção recorde exige cautela, planejamento e responsabilidade do setor cafeeiro

Conheça os desafios que o setor cafeeiro enfrenta com a expansão da produção de café e suas consequências para os preços

cafeeiro
Foto: Freepik

A primeira estimativa divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a safra de café de 2026 aponta para uma produção de 66,2 milhões de sacas beneficiadas, crescimento de 17,1% em relação a 2025 e, se confirmada, um novo recorde na série histórica. Trata-se de um cenário típico de bienalidade positiva, com aumento de área em produção, ganho de produtividade e condições climáticas mais favoráveis ao longo do ciclo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: Produção recorde exige cautela, planejamento e responsabilidade do setor cafeeiro

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

O maior veículo de comunicação do agro no Espírito Santo

Assuntos:

CaféConexão SafraEspírito Santo

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por