A primeira estimativa divulgada pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) para a safra de café de 2026 aponta para uma produção de 66,2 milhões de sacas beneficiadas, crescimento de 17,1% em relação a 2025 e, se confirmada, um novo recorde na série histórica. Trata-se de um cenário típico de bienalidade positiva, com aumento de área em produção, ganho de produtividade e condições climáticas mais favoráveis ao longo do ciclo.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Leia mais em: Produção recorde exige cautela, planejamento e responsabilidade do setor cafeeiro