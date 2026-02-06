Produtores de leite participam de palestra sobre cadeia produtiva em Kennedy

Produtores de leite de Presidente Kennedy participam, no dia 24 de fevereiro, de uma palestra voltada ao fortalecimento da cadeia produtiva do leite no Espírito Santo. O encontro acontece a partir das 12h30, no Auditório da Educação.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura e Pesca organiza o evento em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag). Além disso, o Incaper também integra a ação

Durante a programação, os participantes acompanham a apresentação do Programa de Desenvolvimento Sustentável da Cadeia Produtiva do Leite do Espírito Santo. A proposta é ampliar o acesso à informação e incentivar práticas mais eficientes no campo.

Segundo a organização, a palestra busca aproximar os produtores das políticas públicas voltadas ao setor leiteiro. Assim, o evento fortalece o diálogo entre poder público e comunidade rural.

Além disso, a iniciativa cria um espaço para troca de experiências e esclarecimento de dúvidas. Dessa forma, os produtores conhecem ações que podem impactar diretamente a produção e a renda no campo.

O encontro também destaca a importância da sustentabilidade na atividade leiteira. Portanto, o foco está no desenvolvimento econômico aliado à responsabilidade ambiental e social.

A palestra acontece no Auditório da Educação, localizado na Rua Olegário Fricks, nº 99, Centro, em Presidente Kennedy. O local recebe produtores de diferentes regiões do município.

Por fim, a ação reforça o compromisso das instituições envolvidas com o fortalecimento da cadeia produtiva do leite. Com isso, o evento contribui para uma produção mais organizada, sustentável e competitiva no Espírito Santo.