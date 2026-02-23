Produtores são beneficiados com 68 mil mudas em Jerônimo Monteiro e Guaçuí

O deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Marcelo Santos (União), entregou, nesta segunda-feira (23), 68 mil mudas de café, cacau, banana e goiaba para ajudar os produtores da região Sul e Caparaó capixaba.

Os municípios contemplados foram Jerônimo Monteiro e Guaçuí.

A iniciativa, que visa diversificar a produção e dar mais segurança na renda dos agricultores, faz parte do programa Arranjos Produtivos. Desde 2023, já foram entregues mais de 1 milhão de mudas.

“Com mudas de qualidade e orientação técnica, o Arranjos Produtivos segue cumprindo seu papel: apoiar o homem e a mulher do campo com ações que chegam de verdade na propriedade rural”, ressalta Marcelo Santos.

O Arranjos Produtivos abrange 27 municípios do Espírito Santo, em todas as regiões do Estado. Além das entregas, também oferece orientações técnicas diretamente nas propriedades rurais cadastradas. Os produtores contam com dicas para melhoramento do solo, instruções sobre a forma correta de plantio e estilo de poda de cada cultura produtiva.