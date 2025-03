Arranjos Produtivos fortalece agricultura familiar em Conceição

Agricultores familiares de Conceição do Castelo participaram, na manhã desta quarta-feira (19), do seminário de apresentação do projeto Arranjos Produtivos, iniciativa voltada para o fortalecimento da agricultura familiar no Espírito Santo. O evento marca a inclusão do município no programa, que passará de 20 para 27 cidades atendidas em 2025.

O projeto, desenvolvido pela Casa dos Municípios da Assembleia Legislativa (Ales) em parceria com o Governo do Estado e as prefeituras, oferece orientação técnica gratuita, distribuição de mudas e equipamentos agrícolas para os produtores.

Diversificação agrícola

Conceição do Castelo é tradicionalmente conhecido pelo cultivo de café. No entanto, o Arranjos Produtivos busca incentivar a diversificação da produção no município. Segundo o coordenador técnico do programa, Douglas Gasparetto, os agricultores locais poderão receber mudas de cacau, abacate e cítricos (laranja, limão ou tangerina Ponkan).

“O projeto tem como objetivo ampliar as oportunidades para os produtores. Durante o seminário, apresentamos as possibilidades e cada agricultor poderá escolher a cultura mais adequada para sua realidade”, explicou Gasparetto.

Autoridades destacam impacto do projeto

O prefeito Valbinho (PSB) celebrou a inclusão do município na iniciativa, destacando os benefícios para os agricultores.

“Esse projeto chega para dar ainda mais dinamismo à nossa agricultura familiar. Agradeço ao presidente Marcelo Santos e ao governador Casagrande por viabilizarem essa oportunidade para Conceição do Castelo”, afirmou.

Também estiveram presentes no evento a secretária da Casa dos Municípios da Ales, Joelma Costalonga, e o presidente da Ales, deputado Marcelo Santos (União). O parlamentar ressaltou o esforço para ampliar o alcance do programa.

“Sabíamos do interesse de Conceição do Castelo em participar, mas precisávamos viabilizar a ampliação do número de municípios atendidos. Agora, conseguimos incluir a cidade e fortalecer ainda mais a agricultura familiar na região”, declarou Santos.

Expansão do programa

Nesta quinta-feira (20), o seminário de apresentação será realizado em Alto Rio Novo, um dos novos municípios contemplados pelo Arranjos Produtivos na Região Noroeste.

Municípios atendidos pelo projeto Arranjos Produtivos

Atualmente, o programa abrange 27 municípios, sendo sete deles recém-integrados:

Novos municípios: Atílio Vivácqua, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Conceição do Castelo, Marilândia, Montanha e Rio Novo do Sul.

Atílio Vivácqua, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Conceição do Castelo, Marilândia, Montanha e Rio Novo do Sul. Demais municípios participantes: Alegre, Anchieta, Águia Branca, Brejetuba, Boa Esperança, Colatina, Conceição da Barra, Itapemirim, Jaguaré, Jerônimo Monteiro, João Neiva, Guaçuí, Mantenópolis, Muniz Freire, Nova Venécia, Pedro Canário, Piúma, São Domingos do Norte, Vila Valério e Vila Pavão.

