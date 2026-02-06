Professora é presa com carro clonado após compra pela internet em Itapemirim

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um veículo irregular nesta quinta-feira (5), durante fiscalização em Itapemirim, no sul do Espírito Santo. A ocorrência envolveu um carro clonado (HR-V) apreendido em Itapemirim, identificado pelo Núcleo de Operações Especiais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Durante a abordagem, os agentes constataram que o automóvel ostentava placas falsas do Rio de Janeiro. Além disso, a equipe identificou sinais de adulteração no chassi, confirmando a irregularidade.

Leia também: Prisão por roubo e extorsão via pix; polícia revela detalhes do crime no ES

Em seguida, a consulta aos sistemas oficiais indicou que o carro possuía restrição de roubo registrada em abril de 2025. Diante disso, a equipe adotou imediatamente os procedimentos legais.

Uma professora e o filho dela estavam com o veículo no momento da fiscalização. Ambos relataram que adquiriram o automóvel por meio da plataforma OLX, após negociação direta com o vendedor.

Segundo o relato apresentado à polícia, a compra incluiu o pagamento de R$ 50 mil como entrada. Contudo, a negociação não apresentou garantias formais sobre a procedência do veículo.

Após a confirmação das irregularidades, os dois foram detidos e encaminhados à Delegacia Regional. Posteriormente, o HR-V clonado apreendido em Itapemirim foi removido ao pátio conveniado da corporação.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal, os envolvidos responderão pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador. A instituição reforça, portanto, a importância de cautela em compras realizadas pela internet.