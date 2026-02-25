Programa Mais Você deixa de ter classificação livre após decisão do governo; entenda
Programa de Ana Maria Braga passa a não ser recomendado para menores de 10 anos após análise técnica
O programa Mais Você, exibido desde 1999 pela TV Globo, deixou de ter classificação livre para todos os públicos. A partir de decisão publicada na última sexta-feira (20), a atração passou a ser não recomendada para menores de 10 anos. A medida altera a classificação indicativa do Mais Você na televisão aberta.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Secretaria Nacional de Direitos Digitais, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, analisou o conteúdo do programa e fundamentou a mudança. Após avaliação técnica, o órgão concluiu que determinados trechos exibidos ao longo das edições justificam a nova faixa etária.
Leia também: O que aconteceu com Ivete Sangalo? Cantora é internada
Governo aponta conteúdos sensíveis
Relatório técnico do governo identificou a presença de conteúdos relacionados a violência, sexo e drogas. Segundo o documento, o programa exibiu ou mencionou armas, descreveu cenas violentas e apresentou imagens de cadáveres, sangue e referências a mortes intencionais.
De acordo com a análise oficial, parte dessas situações ocorre quando o Mais Você repercute acontecimentos de novelas e outras produções da emissora. Nesses casos, os conteúdos aparecem inseridos em contexto ficcional e narrativo.
Além disso, o relatório mencionou discussões sobre sexualidade, incluindo relatos sobre prazer e casos de abuso. O documento também citou abordagens sobre drogas ilícitas, especialmente em quadros jornalísticos. Ainda assim, o órgão avaliou que, na maioria das vezes, o tratamento ocorre sob viés informativo e de conscientização.
Emissora ajusta classificação na TV
Ministério da Justiça determinou que a emissora realizasse a adequação no prazo de cinco dias úteis após a publicação da decisão. Portanto, a TV Globo ajustou a classificação indicativa do Mais Você dentro do período estabelecido.
Na edição exibida nesta terça-feira (24), a nova faixa etária já aparecia sinalizada na programação televisiva. Entretanto, até a publicação desta reportagem, a classificação no streaming ainda constava como livre para todos os públicos.
Com informações do Estadão.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726