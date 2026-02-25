Programa Mais Você deixa de ter classificação livre após decisão do governo; entenda

O programa Mais Você, exibido desde 1999 pela TV Globo, deixou de ter classificação livre para todos os públicos. A partir de decisão publicada na última sexta-feira (20), a atração passou a ser não recomendada para menores de 10 anos. A medida altera a classificação indicativa do Mais Você na televisão aberta.

Secretaria Nacional de Direitos Digitais, órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, analisou o conteúdo do programa e fundamentou a mudança. Após avaliação técnica, o órgão concluiu que determinados trechos exibidos ao longo das edições justificam a nova faixa etária.

Governo aponta conteúdos sensíveis

Relatório técnico do governo identificou a presença de conteúdos relacionados a violência, sexo e drogas. Segundo o documento, o programa exibiu ou mencionou armas, descreveu cenas violentas e apresentou imagens de cadáveres, sangue e referências a mortes intencionais.

De acordo com a análise oficial, parte dessas situações ocorre quando o Mais Você repercute acontecimentos de novelas e outras produções da emissora. Nesses casos, os conteúdos aparecem inseridos em contexto ficcional e narrativo.

Além disso, o relatório mencionou discussões sobre sexualidade, incluindo relatos sobre prazer e casos de abuso. O documento também citou abordagens sobre drogas ilícitas, especialmente em quadros jornalísticos. Ainda assim, o órgão avaliou que, na maioria das vezes, o tratamento ocorre sob viés informativo e de conscientização.

Emissora ajusta classificação na TV

Ministério da Justiça determinou que a emissora realizasse a adequação no prazo de cinco dias úteis após a publicação da decisão. Portanto, a TV Globo ajustou a classificação indicativa do Mais Você dentro do período estabelecido.

Na edição exibida nesta terça-feira (24), a nova faixa etária já aparecia sinalizada na programação televisiva. Entretanto, até a publicação desta reportagem, a classificação no streaming ainda constava como livre para todos os públicos.

Com informações do Estadão.