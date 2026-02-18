Projeto nacional do PL fragmenta a direita no ES; veja por que

A eventual consolidação da candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República tende a produzir efeitos colaterais nos estados, principalmente no Espírito Santo. No campo da direita e da centro-direita capixaba, por exemplo, o movimento pode funcionar como um vetor de fragmentação, ao impor um projeto de identidade ideológica, nesse caso o bolsonarismo, em detrimento de arranjos orientados pela governabilidade local.

No Espírito Santo, o PL trabalha com a perspectiva de lançar candidatura própria ao Palácio Anchieta, com o objetivo de garantir um palanque alinhado ao bolsonarismo para a disputa presidencial. Nesse desenho, o nome que surge é o do senador Magno Malta. O senador é uma figura histórica da extrema direita, com posicionamento diretamente associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Esse movimento, no entanto, tende a produzir fissuras no campo conservador capixaba. A direita no Espírito Santo não é homogênea. Ela se organiza em camadas que vão do bolsonarismo ideológica ligada ao extremo a uma centro-direita mais pragmática, com maior apelo administrativo e menor engajamento em pautas identitárias nacionais, como é o caso do prefeito de Vitória e pré-candidato ao Palácio Anchieta, Lorenzo Pazolini (Republicanos).

Com bom trânsito entre setores conservadores e apoio de partidos como Republicanos, PSD e, provavelmente, PSDB, Pazolini vem sendo trabalhado como alternativa competitiva no campo da direita moderada e da centro-direita, o que é um problema para o PL.

Embora haja uma ala da sigla bolsonarista que defende o apoio ao chefe do Poder Executivo da capital, neste contexto atual, a ausência de alinhamento explícito ao bolsonarismo e a não prioridade absoluta ao projeto presidencial de Flávio Bolsonaro tornam um acordo “improvável”.