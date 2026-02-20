PSB de Casagrande deixa gestão de Arnaldinho em Vila Velha
A tensão entre o grupo político do governador Renato Casagrande (PSB) e do prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), ganhou novos contornos após a divulgação de uma nota oficial do PSB confirmando a saída de todos os seus quadros da administração municipal canela-verde.
A decisão foi tomada logo após a desfiliação do vice-prefeito Cael Linhalis, que deixou o partido para se filiar ao PSDB, legenda comandada no Espírito Santo pelo prefeito Arnaldinho Borgo.
Na nota, assinada pela presidente municipal do partido, Emanuela Pedroso, a legenda ressaltou que não foi comunicada previamente da saída de Cael Linhalis e que a decisão de romper com a gestão municipal está alinhada com a Executiva estadual do PSB.
Segundo o PSB de Vila Velha, a desfiliação de Cael ocorreu de forma unilateral e sem diálogo prévio com a direção municipal, o que teria desconsiderado a história construída pelo partido ao longo de décadas no município e o seu papel institucional dentro da gestão.
O PSB também afirma que sempre atuou com responsabilidade, lealdade e compromisso com Vila Velha e destaca o peso do Governo do Estado, liderado pelo governador Renato Casagrande.
De acordo com a nota, a gestão estadual já destinou mais de R$ 2 bilhões em investimentos históricos para Vila Velha, por meio de obras, programas e ações estruturantes que transformaram a realidade do município e melhoraram a qualidade de vida da população.
Ainda conforme a direção municipal, o partido não pode compactuar com decisões tomadas “à revelia” de suas instâncias legítimas, sobretudo quando envolvem mudanças partidárias com reflexos diretos na condução administrativa e política da cidade.
