Quais vagas de emprego estão disponíveis no Sine de Anchieta? Confira!

Para esta segunda (9), o Sine de Anchieta está com 45 vagas de emprego disponíveis. Assim, quem busca ingressar no mercado de trabalho, deve buscar o órgão e se candidatar.

Isso porque, as vagas disponibilizadas são para diversas áreas. Desse modo, os interessados precisam buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h.

Assim, no local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.

O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Assim, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).