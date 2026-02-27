Queda de barreira interdita meia pista na BR-262, em Iúna
Bloqueio parcial foi registrado às 8h30 no km 185 da rodovia; PRF orienta redução de velocidade e atenção redobrada.
Uma queda de barreira na BR-262 em Iúna deixou meia pista interditada na manhã desta sexta-feira.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O deslizamento comprometeu parte da via e, por isso, o trânsito passou a funcionar em sistema de meia pista. Além disso, a situação exige cuidado, principalmente em razão das condições climáticas registradas nos últimos dias.
Leia também: Chuva provoca queda de barreira e bloqueia estrada em Brejetuba
A PRF comunicou o bloqueio parcial por meio de suas redes oficiais. Segundo o órgão, o tráfego segue com restrição em um dos lados da pista. Dessa forma, os veículos precisam reduzir a velocidade ao se aproximar do trecho afetado.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726