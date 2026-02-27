Queda de barreira interdita meia pista na BR-262, em Iúna

Uma queda de barreira na BR-262 em Iúna deixou meia pista interditada na manhã desta sexta-feira.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O deslizamento comprometeu parte da via e, por isso, o trânsito passou a funcionar em sistema de meia pista. Além disso, a situação exige cuidado, principalmente em razão das condições climáticas registradas nos últimos dias.

Leia também: Chuva provoca queda de barreira e bloqueia estrada em Brejetuba

A PRF comunicou o bloqueio parcial por meio de suas redes oficiais. Segundo o órgão, o tráfego segue com restrição em um dos lados da pista. Dessa forma, os veículos precisam reduzir a velocidade ao se aproximar do trecho afetado.