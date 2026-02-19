Quem recebe o bolsa família hoje? Veja calendário e valores

A Caixa Econômica Federal paga nesta quarta-feira (18) a parcela de fevereiro do Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 3.

O valor mínimo do benefício é de R$ 600. No entanto, com os adicionais, a média sobe para R$ 690,01. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa alcança, neste mês, 18,84 milhões de famílias, com investimento total de R$ 13 bilhões.

Além do valor base, o Bolsa Família inclui benefícios adicionais:

Benefício Variável Familiar Nutriz: seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses;

Acréscimo de R$ 50 para gestantes e nutrizes;

Adicional de R$ 150 para cada criança de até 6 anos;

Adicional de R$ 50 para cada filho entre 7 e 18 anos.

No modelo tradicional, o pagamento ocorre nos últimos dez dias úteis do mês. Entretanto, por causa do Carnaval, os beneficiários com NIS final 1 e 2 receberam na segunda semana de fevereiro. Os depósitos foram retomados nesta quarta-feira.

Os beneficiários podem consultar datas, valores e composição do pagamento no aplicativo Caixa Tem, utilizado para movimentação da conta poupança social digital.

Pagamento unificado

Na última quinta-feira (12), moradores de 171 cidades em oito estados receberam o benefício de forma unificada, independentemente do NIS.

A medida contemplou 122 municípios do Rio Grande do Norte afetados pela seca. Também foram incluídas cidades da Bahia (14), Paraná (12), Sergipe (11), Roraima (6), Amazonas (3), Piauí (2) e Santa Catarina (1).

As localidades enfrentam estiagem, excesso de chuvas ou possuem povos indígenas em situação de vulnerabilidade. Assim, a lista completa está disponível no site do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.

Regra de proteção

Em fevereiro, 2,51 milhões de famílias estão na chamada regra de proteção. A medida permite que famílias que aumentaram a renda continuem recebendo 50% do benefício por até dois anos, desde que cada integrante tenha renda de até meio salário mínimo.

O período de permanência sofreu redução em 2025 passando de dois para um ano. Contudo, a mudança vale apenas para famílias que ingressaram na regra a partir de junho de 2025. Quem entrou até maio mantém o prazo de dois anos.

Desde 2024, os beneficiários também deixaram de ter desconto do Seguro Defeso, conforme estabelece a Lei 14.601/2023, que retomou o Programa Bolsa Família.