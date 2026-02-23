Variedades

Quem são os três emparedados dessa semana no BBB 26? Veja detalhes da votação

Alberto Cowboy venceu a Prova Bate-Volta e se livrou do risco de eliminação.

paredão bbb 26
Foto: Redes Sociais

No último domingo (22) foi formado mais um paredão na casa mais vigiada do Brasil, o BBB 26. Portanto, três brother se enfretam até a próxima terça-feira, quando acontece a eliminação ao vivo.

Dessa forma, após votação, Milena, Chaiany e Maxiane aguardam a decisão do público para descobrirem com todo o Brasil quem fica e quem sai do jogo.

Contudo, Alberto Cowboy venceu a Prova Bate-Volta e se livrou do risco de eliminação.

Portanto, confira abaixo mais detalhes sobre a votação e a dinâmica desta semana.

Como foi a formação do Paredão:

  • Chaiany está no Paredão (perdeu o Duelo de Risco).
  • Jonas é o Líder.
  • Chaiany é o Anjo, com direito a imunizar alguém.
  • Jordana está imune (venceu o Duelo de Risco).
  • Líder indica um participante ao Paredão.
  • O mais votado pela casa vai ao Paredão.
  • Chaiany indica alguém ao Paredão como contragolpe.
  • Alberto Cowboy pode vetar alguém da Prova Bate-Volta (pela Máquina do Poder).
  • Duas pessoas disputam a Bate-Volta. Uma se salva.

Quem votou em quem no Paredão:

  • Chaiany deu a imunidade do Anjo para Gabriela.
  • O líder Jonas indicou Milena ao Paredão.
  • Alberto Cowboy votou em Juliano Floss.
  • Ana Paula votou em Alberto Cowboy.
  • Marciele votou em Juliano Floss.
  • Milena votou em Alberto Cowboy.
  • Maxiane votou em Juliano Floss.
  • Juliano Floss votou em Alberto Cowboy.
  • Jordana votou em Juliano Floss.
  • Samira votou em Alberto Cowboy.
  • Breno votou em Alberto Cowboy.
  • Gabriela votou em Juliano Floss.
  • Leandro Boneco votou em Alberto Cowboy.
  • Solange Couto votou em Alberto Cowboy.
  • Chaiany votou em Maxiane.
  • Babu Santana votou em Alberto Cowboy.
  • Chaiany usou o contragolpe e colocou Maxiane no Paredão.
  • Cowboy vetou Chaiany da Prova bate-volta.

Prova Bate-Volta

A disputa da última chance de fugir do Paredão deste domingo ficou apenas entre dois participantes: Alberto e Maxiane. Assim, eles tiveram que acertar disparos em alvos em movimento. Contudo, Cowboy chegou à pontuação estipulada e se livrou da berlinda.

    Assuntos:

    BBB 26

