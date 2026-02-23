Quem são os três emparedados dessa semana no BBB 26? Veja detalhes da votação
Alberto Cowboy venceu a Prova Bate-Volta e se livrou do risco de eliminação.
No último domingo (22) foi formado mais um paredão na casa mais vigiada do Brasil, o BBB 26. Portanto, três brother se enfretam até a próxima terça-feira, quando acontece a eliminação ao vivo.
Dessa forma, após votação, Milena, Chaiany e Maxiane aguardam a decisão do público para descobrirem com todo o Brasil quem fica e quem sai do jogo.
Contudo, Alberto Cowboy venceu a Prova Bate-Volta e se livrou do risco de eliminação.
Portanto, confira abaixo mais detalhes sobre a votação e a dinâmica desta semana.
Como foi a formação do Paredão:
- Chaiany está no Paredão (perdeu o Duelo de Risco).
- Jonas é o Líder.
- Chaiany é o Anjo, com direito a imunizar alguém.
- Jordana está imune (venceu o Duelo de Risco).
- Líder indica um participante ao Paredão.
- O mais votado pela casa vai ao Paredão.
- Chaiany indica alguém ao Paredão como contragolpe.
- Alberto Cowboy pode vetar alguém da Prova Bate-Volta (pela Máquina do Poder).
- Duas pessoas disputam a Bate-Volta. Uma se salva.
Quem votou em quem no Paredão:
- Chaiany deu a imunidade do Anjo para Gabriela.
- O líder Jonas indicou Milena ao Paredão.
- Alberto Cowboy votou em Juliano Floss.
- Ana Paula votou em Alberto Cowboy.
- Marciele votou em Juliano Floss.
- Milena votou em Alberto Cowboy.
- Maxiane votou em Juliano Floss.
- Juliano Floss votou em Alberto Cowboy.
- Jordana votou em Juliano Floss.
- Samira votou em Alberto Cowboy.
- Breno votou em Alberto Cowboy.
- Gabriela votou em Juliano Floss.
- Leandro Boneco votou em Alberto Cowboy.
- Solange Couto votou em Alberto Cowboy.
- Chaiany votou em Maxiane.
- Babu Santana votou em Alberto Cowboy.
- Chaiany usou o contragolpe e colocou Maxiane no Paredão.
- Cowboy vetou Chaiany da Prova bate-volta.
Prova Bate-Volta
A disputa da última chance de fugir do Paredão deste domingo ficou apenas entre dois participantes: Alberto e Maxiane. Assim, eles tiveram que acertar disparos em alvos em movimento. Contudo, Cowboy chegou à pontuação estipulada e se livrou da berlinda.
