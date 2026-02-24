Quina divulga número sorteado em novo concurso

A Caixa Econômica Federal divulgou o número sorteado da Quina em mais um concurso realizado nesta noite. O resultado já está disponível e os apostadores de todo o país já podem conferir.

A equipe realizou o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa. A Quina promove concursos de segunda-feira a sábado, sempre no período da noite.

Nesta edição, os números sorteados foram:

Os apostadores conferem o bilhete pelo site oficial das Loterias Caixa, pelo aplicativo ou diretamente nas casas lotéricas credenciadas. A premiação varia conforme a quantidade de acertos, e o jogador pode ganhar ao marcar dois, três, quatro ou cinco números.

Se um apostador acertar as cinco dezenas, a Caixa paga o prêmio principal conforme a arrecadação do concurso. Por outro lado, se ninguém acertar todos os números, a Caixa acumula o valor para o próximo sorteio.

Além disso, o apostador tem até 90 dias após a data do sorteio para resgatar o prêmio. Caso o valor ultrapasse o limite das lotéricas, o ganhador deve retirar a quantia diretamente em uma agência da Caixa.

Atualmente, a Quina figura entre as modalidades mais populares das Loterias Caixa. O jogo permite apostas simples e, ainda, a escolha de mais números, o que amplia as chances de acerto. No entanto, essa estratégia também aumenta o custo da aposta.

Por fim, os interessados podem registrar novas apostas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa.