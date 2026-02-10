Quinta Cristã reúne louvor e fé em Itapemirim nesta quinta-feira

A cidade de Itapemirim recebe, nesta quinta-feira (12), mais uma edição da Quinta Cristã, evento que integra a programação do Verão Gospel Itapemirim 2026. A noite será dedicada ao louvor, à adoração e à proclamação da Palavra.

A programação acontece na Praça de Itaipava, a partir das 19h, e promete reunir fiéis de diferentes denominações em um momento de comunhão e espiritualidade ao ar livre.

Inicialmente, o Ministério de Louvor PIB Itaipava abre a noite com músicas de adoração. Em seguida, o pastor Edson, da Primeira Igreja Batista de Itaipava, conduz a ministração da Palavra.

Logo depois, às 21h, a Banda Altitude sobe ao palco e encerra a programação com um repertório marcado por louvor contemporâneo e mensagens de fé.

Além disso, o encontro busca fortalecer os laços comunitários e proporcionar um espaço acolhedor para famílias, jovens e amigos que desejam vivenciar uma experiência espiritual coletiva.

Segundo a organização, a proposta da Quinta Cristã é oferecer um momento de reflexão e celebração, reforçando valores cristãos e promovendo unidade entre os participantes.

O evento faz parte da agenda cultural e religiosa do município durante o verão. Ao longo da temporada, outras ações também estão previstas para valorizar diferentes expressões de fé em Itapemirim.