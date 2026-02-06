Reforço nas linhas de ônibus muda a logística do Cachoeiraço 2026
Prefeitura amplia viagens e estende horários para garantir mobilidade até o fim da festa.
O reforço nas linhas de ônibus no Cachoeiraço 2026 foi anunciado pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim para os dias 6, 7 e 8 de fevereiro.
A medida atende foliões que participam da programação na avenida Beira Rio e na região central da cidade.
Segundo o planejamento, os ônibus que ligam bairros ao Centro terão aumento de viagens nos horários de maior demanda.
Além disso, as linhas vão operar com horários estendidos, garantindo retorno seguro após o encerramento das atrações noturnas.
Com isso, o reforço nas linhas de ônibus no Cachoeiraço 2026 busca ampliar conforto, segurança e fluidez no deslocamento urbano.
A iniciativa também pretende reduzir a circulação de veículos particulares na área central durante o evento.
Consequentemente, a ação contribui para melhorar o trânsito e diminuir riscos viários ao longo da festa.
Por fim, a Prefeitura orienta o público a priorizar o transporte coletivo e evitar transtornos com estacionamento e interdições temporárias.
