Reforço nas linhas de ônibus muda a logística do Cachoeiraço 2026

O reforço nas linhas de ônibus no Cachoeiraço 2026 foi anunciado pela Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim para os dias 6, 7 e 8 de fevereiro.

A medida atende foliões que participam da programação na avenida Beira Rio e na região central da cidade.

Segundo o planejamento, os ônibus que ligam bairros ao Centro terão aumento de viagens nos horários de maior demanda.

Além disso, as linhas vão operar com horários estendidos, garantindo retorno seguro após o encerramento das atrações noturnas.

Com isso, o reforço nas linhas de ônibus no Cachoeiraço 2026 busca ampliar conforto, segurança e fluidez no deslocamento urbano.

A iniciativa também pretende reduzir a circulação de veículos particulares na área central durante o evento.

Consequentemente, a ação contribui para melhorar o trânsito e diminuir riscos viários ao longo da festa.

Por fim, a Prefeitura orienta o público a priorizar o transporte coletivo e evitar transtornos com estacionamento e interdições temporárias.