Resultado da Lotofácil 3612: veja para qual cidade foi o prêmio de R$ 2 milhões

A Lotofácil 3612, dessa quinta-feira (12), teve um único ganhador que acertou os 15 números sorteados e garantiu o prêmio de R$ 2 milhões. O sorteio foi no ESPAÇO DA SORTE em SÃO PAULO, e mobilizou mais uma vez milhares de apostadores em todo o Brasil.

O bilhete vencedor foi da cidade de São Paulo (SP), numa aposta simples, ou seja, com a marcação mínima de 15 números. A aposta garante ao apostador a quantia integral de R$ 2 milhões, livre para resgatar conforme as regras da Caixa.

Aposta vencedora e local de registro

O apostador que levou o prêmio investiu na aposta simples e viu a sorte sorrir ao confirmar todos os números sorteados. A Lotofácil é conhecida por suas odds relativamente acessíveis, com chances maiores de acerto em comparação a outras modalidades como Mega-Sena, o que explica sua grande popularidade entre apostadores de perfil variado.

Segundo dados da Caixa, o bilhete ganhador foi na LOTERICA YABIKU.

Prêmio estimado para o próximo sorteio

Com o resultado desta quinta-feira, a Caixa já divulgou o valor estimado para o próximo concurso, a Lotofácil 3613, que acontece nesta sexta-feira (13). O prêmio está estimado em R$ 1,8 milhão, um valor atraente que deve manter o interesse dos apostadores em alta.

A aposta mínima na Lotofácil custa R$ 2,50, e pode ser em qualquer lotérica ou pelo site/ app da Caixa até uma hora antes do sorteio. Os jogadores podem marcar de 15 a 20 números dentre os 25 disponíveis no volante, e quanto mais números, maior será o custo da aposta e também as chances de acerto.

Como conferir e resgatar o prêmio

Os resultados oficiais estão no site da Caixa e nas lotéricas de todo o país logo após o término do sorteio. Os prêmios podem ser resgatados em casa lotérica credenciada, em agências da Caixa ou pelo aplicativo, conforme o valor. Para valores acima do limite estabelecido em lotéricas, o ganhador deve se dirigir a uma agência da Caixa com documento de identificação e o bilhete premiado.

A Lotofácil segue como uma das loterias mais populares do Brasil, unindo boas chances de ganho a prêmios atraentes e práticos de resgatar.