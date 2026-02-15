Resultado da Lotofácil: confira as dezenas sorteadas

A Caixa Econômica Federal realizou, neste sábado (14), o sorteio do concurso 3614 da Lotofácil, com prêmio estimado em R$ 1,8 milhão.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O sorteio ocorreu dentro do calendário regular da modalidade e seguiu os procedimentos de segurança e auditoria adotados pela estatal para os concursos das Loterias Caixa.

Leia também: Mais Milionária: por que essa loteria pode pagar dois prêmios milionários?

Até o momento, a Caixa informou que ainda não há confirmação sobre a existência de apostas vencedoras na faixa principal, aquela que exige o acerto das 15 dezenas sorteadas. Segundo a instituição, o resultado oficial com o detalhamento dos ganhadores será divulgado após a conclusão da apuração, etapa que inclui a validação dos bilhetes físicos e eletrônicos registrados em todo o país.

As dezenas sorteadas foram: 02, 04, 05, 06, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 23 e 25.

A Lotofácil é considerada uma das modalidades mais populares das loterias federais, principalmente por apresentar regras simples e uma estrutura de apostas que oferece mais possibilidades de premiação em comparação com outros jogos. O apostador escolhe entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante, e ganha prêmios ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Na aposta mínima, que custa R$ 3,50 e envolve a marcação de 15 números, a probabilidade de conquistar o prêmio máximo é de aproximadamente uma em 3,3 milhões. Já para quem opta por uma aposta mais robusta, com 20 dezenas, o valor do jogo aumenta de forma significativa, mas as chances de acerto também melhoram consideravelmente, chegando a cerca de uma em 211 mil para o prêmio principal.

Além do prêmio máximo, a Lotofácil se destaca por distribuir valores menores com frequência, o que contribui para a fidelização dos apostadores. Parte da arrecadação obtida em cada concurso é destinada a programas sociais do governo federal, incluindo áreas como educação, esporte, cultura e segurança pública.

Caso haja ganhadores no concurso 3614, os prêmios podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas ou em agências da Caixa, conforme o valor recebido. A recomendação da instituição é que o apostador guarde o comprovante de aposta em local seguro e acompanhe os canais oficiais para confirmar o resultado final.