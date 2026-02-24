Resultado da Lotofácil: confira os números sorteados

A Caixa Econômica Federal divulgou o número sorteado da Lotofácil em mais um concurso realizado nesta noite. Assim, os apostadores de todo o país já podem conferir o resultado oficialmente publicado.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A equipe realizou o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa. A Lotofácil promove concursos de segunda-feira a sábado, sempre no período da noite.

Nesta edição, os números sorteados foram:

[INSERIR NÚMEROS AQUI]

Os apostadores podem conferir o bilhete pelo site oficial, pelo aplicativo ou diretamente nas casas lotéricas credenciadas. Além disso, a premiação varia conforme a quantidade de acertos. Na Lotofácil, o jogador pode ganhar ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Leia também: Aposta registrada em casa lotérica de Vitória fatura mais de R$ 36 mil na Mega-Sena

Se um apostador acertar as 15 dezenas, a Caixa paga o prêmio principal conforme a arrecadação do concurso. No entanto, se ninguém acertar todos os números, a Caixa acumula o valor para o próximo sorteio.

Além disso, o apostador tem até 90 dias após a data do sorteio para resgatar o prêmio. Caso o valor ultrapasse o limite de pagamento nas lotéricas, o ganhador deve retirar a quantia em uma agência da Caixa.

Por fim, os interessados podem registrar novas apostas até as 19h do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pelos canais digitais oficiais.