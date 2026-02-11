Resultado da Mega-Sena de hoje: veja números e ganhadores desta quinta

O concurso 2.971 da Mega-Sena movimenta as casas lotéricas e plataformas digitais em todo o país nesta terça-feira (10), com um prêmio estimado em R$ 47 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será a partir das 21h, em São Paulo, e poderá mudar a vida de apostadores que acompanham a principal loteria do Brasil.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

No concurso anterior, realizado no último sábado, nenhuma aposta acertou as seis dezenas, o que fez o prêmio principal acumular novamente. Com isso, a expectativa em torno do sorteio desta noite cresce, impulsionada pelo valor elevado e pela tradição da Mega-Sena em concentrar grandes volumes de apostas quando os prêmios ultrapassam a casa dos R$ 40 milhões.

Leia também: Dupla Sena: confira as dezenas e estimativa de prêmio para o próximo sorteio

A Mega-Sena conta com três sorteios semanais, sempre às terças, quintas e sábados, e segue como a modalidade mais popular das Loterias Caixa. A aposta mínima custa R$ 6 e pode ser nas lotéricas credenciadas quanto pela internet, até as 20h do dia do sorteio.

Números sorteados do concurso 2.971:

01 – 27 – 39 – 40 – 46 – 56

Como apostar na Mega-Sena

Para participar do concurso 2.971, o apostador deve escolher seis números entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível marcar mais dezenas, o que aumenta as chances de acerto, mas eleva o valor da aposta.

As apostas podem ser:

Em qualquer lotérica credenciada, mediante preenchimento do volante;

Pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa, com pagamento via cartão de crédito.

Além da aposta simples, o jogador pode optar pela Surpresinha, quando o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou pela Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos.

Probabilidades

Entretanto, as chances de ganhar na Mega-Sena variam conforme a quantidade de números escolhidos. Na aposta simples, com seis dezenas, a probabilidade de acertar o prêmio principal é de 1 em 50.063.860.

Ao marcar mais números no volante, as probabilidades melhoram progressivamente, embora o custo também aumente. Por exemplo:

Aposta com 7 números: 1 em 7.151.980

Aposta com 8 números: 1 em 1.787.995

Aposta com 9 números: 1 em 595.998

Além do prêmio principal, a Mega-Sena também paga valores menores para quem acerta quatro (quadra) ou cinco dezenas (quina).

Números mais sorteados

Embora a Mega-Sena seja um jogo de azar e todos os números tenham a mesma chance de serem sorteados, muitos apostadores analisam o histórico dos concursos em busca de padrões estatísticos.

Entre os números que costumam aparecer com maior frequência ao longo dos anos estão:

10

23

33

42

53

05

Especialistas em probabilidade reforçam, no entanto, que resultados anteriores não influenciam os sorteios futuros, já que cada concurso é independente.

O resultado oficial do concurso 2.971 será divulgado logo após o sorteio e poderá ser conferido nos canais oficiais das Loterias Caixa. Assim, caso haja ganhadores, o prêmio de R$ 47 milhões promete entrar para a lista dos maiores pagos em 2026.