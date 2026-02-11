Resultado da Mega-Sena de hoje: veja números e ganhadores desta quinta
A Mega-Sena conta com três sorteios semanais, sempre às terças, quintas e sábados, e segue como a modalidade mais popular das Loterias Caixa.
O concurso 2.971 da Mega-Sena movimenta as casas lotéricas e plataformas digitais em todo o país nesta terça-feira (10), com um prêmio estimado em R$ 47 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio será a partir das 21h, em São Paulo, e poderá mudar a vida de apostadores que acompanham a principal loteria do Brasil.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
No concurso anterior, realizado no último sábado, nenhuma aposta acertou as seis dezenas, o que fez o prêmio principal acumular novamente. Com isso, a expectativa em torno do sorteio desta noite cresce, impulsionada pelo valor elevado e pela tradição da Mega-Sena em concentrar grandes volumes de apostas quando os prêmios ultrapassam a casa dos R$ 40 milhões.
Leia também: Dupla Sena: confira as dezenas e estimativa de prêmio para o próximo sorteio
A Mega-Sena conta com três sorteios semanais, sempre às terças, quintas e sábados, e segue como a modalidade mais popular das Loterias Caixa. A aposta mínima custa R$ 6 e pode ser nas lotéricas credenciadas quanto pela internet, até as 20h do dia do sorteio.
Números sorteados do concurso 2.971:
01 – 27 – 39 – 40 – 46 – 56
Como apostar na Mega-Sena
Para participar do concurso 2.971, o apostador deve escolher seis números entre os 60 disponíveis no volante. Também é possível marcar mais dezenas, o que aumenta as chances de acerto, mas eleva o valor da aposta.
As apostas podem ser:
- Em qualquer lotérica credenciada, mediante preenchimento do volante;
- Pelo site ou aplicativo oficial das Loterias Caixa, com pagamento via cartão de crédito.
Além da aposta simples, o jogador pode optar pela Surpresinha, quando o sistema escolhe os números aleatoriamente, ou pela Teimosinha, que permite concorrer com a mesma aposta por vários concursos consecutivos.
Probabilidades
Entretanto, as chances de ganhar na Mega-Sena variam conforme a quantidade de números escolhidos. Na aposta simples, com seis dezenas, a probabilidade de acertar o prêmio principal é de 1 em 50.063.860.
Ao marcar mais números no volante, as probabilidades melhoram progressivamente, embora o custo também aumente. Por exemplo:
- Aposta com 7 números: 1 em 7.151.980
- Aposta com 8 números: 1 em 1.787.995
- Aposta com 9 números: 1 em 595.998
Além do prêmio principal, a Mega-Sena também paga valores menores para quem acerta quatro (quadra) ou cinco dezenas (quina).
Números mais sorteados
Embora a Mega-Sena seja um jogo de azar e todos os números tenham a mesma chance de serem sorteados, muitos apostadores analisam o histórico dos concursos em busca de padrões estatísticos.
Entre os números que costumam aparecer com maior frequência ao longo dos anos estão:
- 10
- 23
- 33
- 42
- 53
- 05
Especialistas em probabilidade reforçam, no entanto, que resultados anteriores não influenciam os sorteios futuros, já que cada concurso é independente.
O resultado oficial do concurso 2.971 será divulgado logo após o sorteio e poderá ser conferido nos canais oficiais das Loterias Caixa. Assim, caso haja ganhadores, o prêmio de R$ 47 milhões promete entrar para a lista dos maiores pagos em 2026.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726