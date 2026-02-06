Resultado da Mega-Sena de hoje: veja números e ganhadores

A Mega-Sena realizou nesta quinta-feira (5) o sorteio do concurso 2969, em São Paulo. O prêmio principal estava estimado em R$ 144 milhões, valor que atraiu apostas em todo o país.

O sorteio ocorreu no Espaço da Sorte, com transmissão pelos canais oficiais da Caixa Econômica Federal. Além da sena, a Mega-Sena também premia os apostadores que acertam cinco números (quina) e quatro dezenas (quadra). Os valores pagos em cada faixa e o número de ganhadores são divulgados após a conclusão da apuração oficial.

As apostas para a Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa. A modalidade permite a escolha de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. Quanto mais dezenas marcadas, maior o valor da aposta e também as chances de acerto. As dezenas sorteadas foram 10, 11, 22, 26, 36 e 46.

Caso não haja ganhadores na faixa principal, o prêmio acumula para o concurso seguinte, mantendo a expectativa elevada entre os apostadores. O próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para o próximo sábado.