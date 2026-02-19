Resultado da Quina 6955: veja quem acertou e levou a bolada milionária

O sorteio da Quina 6955 aconteceu nesta quarta-feira (18), e trouxe novas chances para quem sonha em mudar de vida. Os números foram 06, 08, 18, 23, 74.

Dessa vez, ninguém acertou as cinco dezenas, então o prêmio acumulou. Quem aposta e acerta quatro, três ou dois números ainda pode levar prêmios menores.

Como jogar na Quina

Jogar na Quina é simples! Basta escolher de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis no volante. Quanto mais números você marcar, maiores são suas chances de ganhar.

Se preferir, você pode deixar o sistema escolher os números para você com a Surpresinha. Além disso, a opção Teimosinha permite que a mesma aposta seja por vários concursos.

Entretanto, as apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio em qualquer casa lotérica ou no site oficial das Loterias Caixa.

Quais são as chances de ganhar?

As probabilidades de ganhar na Quina dependem da quantidade de números que você aposta. Veja como funciona:

Apostando 5 números (mínimo), a chance de acertar todos é 1 em 24.040.016 .

(mínimo), a chance de acertar todos é . Com 10 números , a probabilidade aumenta para 1 em 95.396 , já que essa aposta gera várias combinações.

, a probabilidade aumenta para , já que essa aposta gera várias combinações. Apostando o máximo (15 números), as chances chegam a 1 em 8.005.

Ou seja, quem joga mais números investe um valor maior, mas também tem mais chances de levar o prêmio principal.

Como resgatar o prêmio da Quina

Assim, se você acertou dois ou mais números, pode resgatar seu prêmio em casas lotéricas (para valores até R$ 2.259,20) ou em qualquer agência da Caixa Econômica Federal.

Para retirar o dinheiro, leve o bilhete premiado ou o comprovante da aposta, além de um documento com foto e CPF.

Se o prêmio for maior que R$ 10 mil, o pagamento será feito após dois dias úteis, diretamente na Caixa. Ah, e não se esqueça: o prazo para retirar o prêmio é de 90 dias corridos após o sorteio!

Quando será o próximo sorteio?

A Quina tem sorteios todos os dias, de segunda a sábado, sempre às 21h (horário de Brasília).

Se você quer tentar a sorte, ainda dá tempo de apostar! Portanto, as apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pelo site das Loterias Caixa até as 19h do dia do sorteio.

Boa sorte!



