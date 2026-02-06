Retiro espiritual no Caparaó propõe imersão na natureza e silêncio durante a folia

A Serra do Caparaó recebe, entre os dias 14 e 18 de fevereiro, um retiro dedicado ao autoconhecimento e à espiritualidade. Com isso, a iniciativa propõe uma alternativa ao barulho das ruas, substituindo o excesso do Carnaval pelo silêncio das montanhas e o contato direto com a natureza. Desse modo, o evento ocorre em uma pousada sustentável localizada na divisa entre Dores do Rio Preto e Divino de São Lourenço.

Nesse sentido, o projeto foca na regeneração emocional através de uma jornada que une corpo, mente e espírito em harmonia. Assim, durante quatro dias, os participantes vivenciam um refúgio acolhedor onde o silêncio atua como presença plena. Além disso, a experiência busca formar comunidades temporárias baseadas na escuta profunda e no cuidado mútuo entre as pessoas.

Programação

A agenda do retiro oferece atividades variadas para promover um “reset” mental completo. Assim, os integrantes participam de caminhadas meditativas por trilhas que levam a cachoeiras de águas cristalinas, como a impressionante Cachoeira Alta. Contudo, paralelamente, o cronograma inclui sessões diárias de yoga, que integram respiração e movimento para dominar a mente através do corpo.

Outro pilar fundamental da imersão envolve as vivências sistêmicas e as rodas de partilha. Nesse sentido, os workshops utilizam a Constelação Familiar para reconhecer padrões ancestrais e liberar cargas emocionais. Ademais, a vivência dos cinco elementos conta com uma roda de fogueira noturna para estimular a transformação interior dos participantes.

Como participar

A organização oferece duas modalidades de acomodação para garantir o bem-estar e o conforto dos visitantes. A suíte compartilhada tem o valor de R$ 2.450 por pessoa, enquanto a opção de cama compartilhada custa R$ 1.990. Porém, ambos os pacotes incluem hospedagem completa, todas as atividades do retiro e alimentação integral com café, almoço, lanche e jantar.

As vagas são limitadas, visando manter grupos pequenos e uma experiência intimista. Interessados podem obter mais informações e realizar reservas pelos telefones (27) 99768-1292 ou (27) 99500-4298.