Ricardo Ferraço critica discursos vazios e defende política baseada em entregas

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB) e o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB) estiveram no município de Boa Esperança, nesta quinta-feira (19), onde fizeram entregas e investimentos em saúde, educação, macrodrenagem, pavimentação e saneamento básico.

Entretanto, o que chamou atenção foi o discurso do vice-governador, que foi além do conteúdo administrativo. Em uma de suas falas mais polêmicas, Ricardo Ferraço falou sobre lealdade e mudança de discurso.

“Tenho muita honra, governador Casagrande, de ser seu vice-governador. De mudança Casagrande e eu conhecemos muito, mas a mudança que nós conhecemos não é a mudança do discurso. Não é a mudança da bravata, é a mudança da entrega, do trabalho e dos resultados”, afirmou.

Ele ainda reforçou o caráter municipalista da gestão estadual, destacando que os investimentos não se concentram apenas em regiões específicas e que o atual governo difere de modelos políticos baseados apenas em promessas.

“Se nós continuarmos governando com humildade, com diálogo, valorizando os nossos municípios, não fazendo da responsabilidade fiscal um fim, mas sim um meio para que nós possamos continuar investindo aqui em Boa Esperança. Mas não apenas em Boa Esperança, como nós estamos assistindo hoje, em todos os nossos 78 municípios do Estado do Espírito Santo”, destacou Ricardo Ferraço.