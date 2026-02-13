Rochativa emociona Brasília durante homenagem ao setor de rochas; veja o momento

A Rochativa participou da sessão solene realizada na Câmara dos Deputados em homenagem ao setor de rochas naturais. A cerimônia celebrou os 21 anos da Centrorochas e os 52 anos do Sindirochas.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

O deputado federal Evair de Melo propôs a solenidade. A sessão reuniu lideranças políticas e representantes empresariais ligados à cadeia produtiva de rochas ornamentais.

Leia também: Aderes abre 2026 com 600 vagas EAD; veja como participar

O setor consolidou-se como um dos pilares da economia capixaba. Além disso, o segmento conquistou reconhecimento internacional ao longo das últimas décadas.

A Rochativa em Brasília participou como representante social do setor. Além disso, a instituição abriu oficialmente a solenidade com a execução do Hino Nacional Brasileiro.

Na sequência, os jovens da Camerata Jovem Rochativa interpretaram o hino no plenário. O projeto, por sua vez, desenvolve formação musical voltada a crianças e adolescentes.

Durante o evento, o deputado federal Evair de Melo destacou a relevância da apresentação. “Nós somos homenageados. Quem tocou para o Papa, hoje tocou pra gente. Subimos de patamar”, afirmou.

Com essa declaração, o parlamentar sintetizou o reconhecimento à iniciativa social. Assim, a apresentação simbolizou a conexão entre desenvolvimento econômico e responsabilidade social.

Rochativa em Brasília reforça compromisso social do setor

Além da participação na sessão solene, a Rochativa em Brasília também cumpriu agenda institucional no Ministério da Cultura. Na ocasião, a equipe técnica participou de reunião com a Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura (SEFIC).

Durante o encontro, por sua vez, os representantes reforçaram o papel estratégico da Lei Rouanet. O mecanismo, portanto, viabiliza projetos culturais e amplia o acesso à arte em diferentes regiões do país.

O projeto Camerata Jovem Rochativa utiliza a Lei Rouanet como instrumento de financiamento. Além disso, o programa desenvolve ações de musicalização em escolas e entidades sociais parceiras, fortalecendo a formação cultural.

Com isso, a iniciativa desperta talentos e promove inclusão social. Consequentemente, amplia oportunidades de desenvolvimento pessoal e artístico para crianças e adolescentes atendidos.

Nesse contexto, a presença da Rochativa em Brasília evidenciou a integração entre indústria e cultura. Ao mesmo tempo, o setor de rochas ornamentais demonstrou compromisso com um modelo de crescimento que alia desenvolvimento econômico e responsabilidade social.

A solenidade na Câmara, por sua vez, reafirmou a importância institucional da cadeia produtiva. Paralelamente, destacou iniciativas que promovem transformação social por meio da educação e da cultura.

Por fim, o projeto Camerata Jovem Rochativa é realizado por meio da Lei Rouanet, com o apoio da Centrorochas e do Sicoob Credirochas, além do patrocínio de AGF Equipamentos, Bramagran, Cajugram, Cofril, CS3 Revestimentos, Decolores, Magban e Unimed Sul Capixaba, em uma realização da Rochativa, Ministério da Cultura e Governo Federal.