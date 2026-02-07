Sábado na Beira Rio: confira a programação do segundo dia do Cachoeiraço 2026

O segundo dia do Cachoeiraço 2026 movimenta a Avenida Beira Rio, em Cachoeiro de Itapemirim, neste sábado (7). A programação reúne tradição, cultura popular e atrações musicais.

A festa começa às 17h com o Concurso do Rei Momo e Rainha. O momento celebra símbolos tradicionais do Carnaval cachoeirense.

Logo depois, às 17h30, o Bloco Tsunami percorre a avenida. O grupo arrasta foliões e mantém o clima festivo desde o início da noite.

Em seguida, às 18h30, o cantor Charles Vicentin sobe ao palco. Ele prepara o público para a sequência de shows programados.

Às 20h, o Pagode do Dudu assume a programação musical. O grupo conta com a participação especial do ArtSamba durante a apresentação.

Enquanto isso, o público ocupa a Beira Rio para acompanhar os shows. A movimentação se concentra ao longo do percurso do evento.

Às 20h30, a Banda Agitaê mantém a sequência musical. A apresentação reforça o ritmo da noite com repertório voltado ao samba e ao axé.

Mais tarde, às 22h30, o Pagode do Dudu retorna ao palco. Novamente, o grupo se apresenta ao lado do ArtSamba.

Cachoeiraço 2026

Por fim, às 23h, o cantor Filipe Fantin encerra a programação do sábado. O artista fecha o segundo dia do Cachoeiraço 2026 com apresentação musical.

Além das atrações, a estrutura do evento conta com apoio de equipes de segurança e organização. Os agentes monitoram a circulação de pessoas durante toda a noite.

Dessa forma, a administração municipal mantém o planejamento adotado na abertura da festa. O objetivo é garantir fluxo organizado e segurança ao público.

O segundo dia do Cachoeiraço 2026 também fortalece o calendário cultural da cidade. O evento reúne moradores e visitantes em um dos pontos mais conhecidos do município.

Além disso, comerciantes e ambulantes da região acompanham o aumento no movimento. A concentração de público impacta diretamente o comércio local.

Assim, a programação deste sábado amplia a participação popular na festa. A expectativa é de grande presença de foliões ao longo da Beira Rio.

Com isso, o segundo dia do Cachoeiraço 2026 mantém o ritmo do retorno da festa à cidade.