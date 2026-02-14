Saiba por que Edilson Capetinha foi expulso do BBB 26

A direção do Big Brother Brasil 26 confirmou, nas primeiras horas desta manhã, a expulsão do participante Edilson. A decisão ocorreu após uma análise minuciosa de imagens captadas pelas câmeras do reality durante a última festa.

Segundo a nota oficial da emissora, o competidor violou uma das regras contratuais mais rígidas do programa, que proíbe qualquer tipo de agressão física ou comportamento que coloque em risco a integridade dos demais confinados.

De acordo com a direção do programa, a segurança dos participantes constitui a prioridade máxima da atração, o que torna qualquer desvio de conduta passível de desclassificação imediata. Consequentemente, a saída do participante altera o cronograma da semana e impacta diretamente a formação do próximo paredão.

Ademais, a produção convocou os demais moradores da casa para comunicar a decisão no confessionário. A saída repentina gerou um clima de choque e apreensão entre os jogadores, que ainda tentavam processar os eventos da noite anterior. Assim, Edilson deixa a competição sem direito ao prêmio acumulado e perde todos os benefícios conquistados ao longo de sua permanência na casa.