Saiba por que Edilson Capetinha foi expulso do BBB 26
O competidor violou uma das regras contratuais mais rígidas do programa.
A direção do Big Brother Brasil 26 confirmou, nas primeiras horas desta manhã, a expulsão do participante Edilson. A decisão ocorreu após uma análise minuciosa de imagens captadas pelas câmeras do reality durante a última festa.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Segundo a nota oficial da emissora, o competidor violou uma das regras contratuais mais rígidas do programa, que proíbe qualquer tipo de agressão física ou comportamento que coloque em risco a integridade dos demais confinados.
De acordo com a direção do programa, a segurança dos participantes constitui a prioridade máxima da atração, o que torna qualquer desvio de conduta passível de desclassificação imediata. Consequentemente, a saída do participante altera o cronograma da semana e impacta diretamente a formação do próximo paredão.
Leia também: Sol Vega é expulsa do BBB 26 após agredir Ana Paula; veja o momento da agressão
Ademais, a produção convocou os demais moradores da casa para comunicar a decisão no confessionário. A saída repentina gerou um clima de choque e apreensão entre os jogadores, que ainda tentavam processar os eventos da noite anterior. Assim, Edilson deixa a competição sem direito ao prêmio acumulado e perde todos os benefícios conquistados ao longo de sua permanência na casa.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726