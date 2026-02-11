Sol Vega é expulsa do BBB 26 após agredir Ana Paula; veja o momento da agressão

A sister Sol Vega foi expulsa do BBB 26 após agredir Ana Paula Renaut. A produção do programa analisou as imagens das câmeras da casa e decidiu pela desclassificação da participante.

Durante o comunicado oficial, o Big Boss anunciou a decisão aos confinados. “Atenção, todos. Nós avaliamos as imagens da Sol com a Ana Paula e entendemos que ela ultrapassou os limites permitidos. Ela desrespeitou as regras do programa. Sol está desclassificada do BBB 26”, informou.

Segundo o anúncio, Sol pisou no pé de Ana Paula e segurou a sister pelo braço aos gritos enquanto conversavam na cozinha. A ação aconteceu após Milena acordar os brothers.

Após a expulsão, a equipe de Sol se manifestou nas redes sociais e agradeceu o apoio do público. Em publicação no Instagram, o perfil afirmou que a participação da sister terminou de forma inesperada, mas destacou a gratidão pelo carinho recebido.

“Infelizmente, o BBB 26 acaba para Sol hoje. O que foi um sonho por anos termina aqui de uma forma que não gostaríamos que tivesse acontecido, mas acreditamos que tudo tem um propósito. Obrigada por todo apoio até aqui”, diz o comunicado.

Veja o momendo da agressão: