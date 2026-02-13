Salto dá errado e paraquedista é resgatado pelo Notaer em Castelo

Uma operação de resgate aéreo em Castelo mobilizou equipes de emergência nesta sexta-feira (13), por volta das 12h, após um acidente durante a prática de voo de wingsuit. O praticante relatou falha no equipamento e acionou o paraquedas reserva antes de cair na copa das árvores, em uma área de difícil acesso.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, a vítima conseguiu reduzir o impacto ao abrir o equipamento reserva. No entanto, ela ficou presa na vegetação densa, o que impediu o acesso por terra. Diante desse cenário, as equipes avaliaram a situação e decidiram solicitar apoio aéreo.

Inicialmente, os Bombeiros atenderam a ocorrência e realizaram o reconhecimento do local. Contudo, como o terreno apresentava obstáculos naturais e inclinação acentuada, o comando acionou o Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer). A medida buscou agilizar o atendimento e garantir segurança à vítima.

Resgate aéreo em Castelo mobiliza técnica de alta precisão

Para executar o resgate aéreo em Castelo, a equipe utilizou a técnica de salvamento com cesto suspenso por cabo de 63 metros. A aeronave posicionou-se acima da copa das árvores, enquanto um operador desceu cuidadosamente até o ponto onde a vítima se encontrava.

Durante a operação, os profissionais adotaram protocolos específicos para minimizar o deslocamento da vegetação provocado pelo rotor da aeronave. Além disso, a equipe coordenou a comunicação constante entre tripulação aérea e equipes em solo.

Após o içamento, os socorristas avaliaram a vítima ainda na área do pouso seguro. Conforme os Bombeiros, o praticante apresentou apenas escoriações leves e não demonstrou sinais de fraturas ou lesões graves. Mesmo assim, os profissionais recomendaram avaliação médica complementar.

A ocorrência reforça a importância do planejamento em esportes de alto risco. Embora o praticante utilizasse equipamentos de segurança, falhas podem ocorrer. Por isso, autoridades destacam a necessidade de revisão constante dos dispositivos e da escolha adequada do local de salto.

Por fim, o resgate aéreo em Castelo evidenciou a integração entre Corpo de Bombeiros e Notaer. As instituições atuaram de forma coordenada e concluíram a operação com êxito. A atuação rápida evitou complicações e garantiu a retirada segura da vítima.