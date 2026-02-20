Saúde em Movimento atende moradores de Boa Esperança nesta sexta-feira
Unidade móvel oferece consultas médicas, enfermagem, odontologia e exames básicos sem necessidade de agendamento
A Prefeitura de Itapemirim realiza mais atendimentos do Saúde em Movimento em Campo Acima, na localidade de Boa Esperança. A unidade móvel atende a população das 8h às 11h.
O programa oferece consulta médica, atendimento de enfermagem e odontológico. Além disso, a equipe realiza aferição de pressão arterial e teste de glicemia.
Os moradores não precisam agendar previamente. Basta comparecer ao local dentro do horário estabelecido.
Com isso, a ação facilita o acesso aos serviços básicos de saúde. Ao mesmo tempo, reduz a necessidade de deslocamento até unidades fixas.
Além das consultas, os profissionais orientam os pacientes sobre prevenção de doenças e cuidados diários. Portanto, o atendimento também reforça a promoção da saúde.
