Tiago Turini assume estratégia política de pré-candidato a deputado estadual

O estrategista político Tiago Turini confirmou que será o responsável pela condução estratégica da pré-candidatura do ex-vereador de Cachoeiro Leo Camargo (PL) a deputado estadual nas eleições de 2026.

“Vamos estruturar um projeto sólido, com base consolidada em Cachoeiro de Itapemirim, presença regional ativa e conexão real com a população”, afirmou o estrategista.

Leia também: Cachoeirense é destaque em evento nacional de comunicação política

Turini tem experiência na construção de projetos eleitorais sólidos e no fortalecimento da imagem de lideranças políticas. Foi responsável por pensar a campanha que levou o prefeito de Cachoeiro Theodorico de Assis Ferraço à vitória nas eleições municipais de 2024.