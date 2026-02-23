Sedu inicia Chamadão da EJA 2026 e leva campanha às ruas do ES

A Secretaria da Educação iniciou, nesta segunda-feira (23), o Chamadão da EJA 2026 em todo o Espírito Santo. A iniciativa busca ampliar matrículas na Educação de Jovens e Adultos e fortalecer o Pacto pela Superação do Analfabetismo e Qualificação na Educação de Jovens e Adultos.

Desde o lançamento, a pasta mobiliza equipes administrativas e pedagógicas para intensificar a divulgação da modalidade. Além disso, o Governo do Estado reforça o compromisso com a inclusão educacional e a permanência dos estudantes nas escolas públicas.

Durante a abertura oficial, o secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, destacou a importância da ação. Segundo ele, a Educação de Jovens e Adultos oferece nova oportunidade para quem interrompeu os estudos. Ele afirmou que o Estado busca ativamente esses estudantes e reafirma o direito à educação ao longo da vida.

Ainda na segunda-feira (23), a Sedu realizou a primeira ação da campanha. A atividade, chamada “AdesivEJA”, ocorreu nas sedes administrativas da Secretaria e nas Superintendências Regionais de Educação. Com isso, as equipes reforçaram a identidade visual e o engajamento interno do Chamadão da EJA 2026.

Chamadão da EJA 2026 amplia ações na Grande Vitória

A partir desta semana, as ações seguem em pontos estratégicos da Grande Vitória. As equipes promovem panfletagens e abordagens em avenidas de grande circulação. Além disso, a campanha alcança feiras populares, terminais rodoviários e o sistema aquaviário.

De acordo com a Secretaria, a proposta leva informação diretamente ao público que deseja concluir o Ensino Fundamental ou o Ensino Médio. Dessa forma, o Estado aproxima a escola de quem busca retomar os estudos.

A gerente de Educação de Jovens e Adultos, Mariana Berger, informou que a mobilização passa por locais como a Avenida Expedito Garcia, em Cariacica, e a Avenida Central, na Serra. A campanha também chega à região da Vila Rubim, em Vitória.

Além desses pontos, as equipes atuam nas feiras da Glória, em Vila Velha, e em bairros como Porto Canoa e Mestre Álvaro, na Serra. Em Cariacica, a mobilização inclui Alto Lage e Bela Aurora. Já em Vitória, a ação contempla Joana D’Arc.

Na próxima semana, o Chamadão da EJA 2026 será ampliado para municípios do interior. As Superintendências Regionais e as escolas locais assumirão o protagonismo das atividades. Assim, a Secretaria pretende garantir que a informação alcance todos os territórios capixabas.

Com essa estratégia, o Estado reforça a EJA como política pública permanente. Ao mesmo tempo, amplia o acesso à escolarização e fortalece o compromisso com a qualificação educacional em todo o Espírito Santo.