Sexta com vagas de empregos disponíveis no Sine de Anchieta; veja

O Sine de Anchieta está com mais de 80 vagas de empregos disponíveis, nesta sexta-feira (27). Desse modo, as vagas disponíveis abrangem diversas áreas e setores.

Assim, quem estiver interessado precisa buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h. Dessa forma, no local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.

O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Assim, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).