Sincerão no BBB 26 teve choro, treta e acusação; veja
O clima pesado atravessou o dia e influenciou diretamente os embates ao vivo.
O Sincerão no BBB 26 movimentou a casa nesta segunda-feira (23) e elevou a tensão entre os participantes. Nesse sentido, a dinâmica ocorreu após uma madrugada marcada por discussão intensa entre Ana Paula Renault e Alberto Cowboy. O clima pesado atravessou o dia e influenciou diretamente os embates ao vivo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A discussão começou quando Cowboy mencionou o pai de Ana Paula durante uma troca de acusações. A jornalista reagiu imediatamente. Desde então, os ânimos ficaram exaltados. Como resultado, o Sincerão no BBB 26 expôs novas fissuras no jogo.
Leia também: Quem são os três emparedados dessa semana no BBB 26? Veja detalhes da votação
Além disso, a dinâmica revelou o rompimento entre ex-aliadas. Gabriela e Milena discutiram após Milena chamar Chaiany de “falsa”. Embora Chaiany tenha se confundido em um desafio, ela relembrou o atrito que surgiu depois que venceu a Prova do Anjo. Posteriormente, as três voltaram a discutir. Em meio ao confronto, Chaiany chorou.
Jornalista, Ana Paula Renault também entrou em conflito com Maxiane. Desse modo, ela criticou uma maquiagem feita pela colega e a classificou como “feia”. Em resposta, Maxiane acusou Ana Paula de agir de forma “desumana”. Assim, o Sincerão no BBB 26 ampliou os desgastes já existentes.
Influenciadora digital, Jordana trouxe à tona outro episódio. Isso porque, ela relembrou uma festa realizada em janeiro e afirmou que Milena a empurrou na ocasião. “Eu me senti agredida”, declarou. A acusação repercutiu entre os confinados.
Ator, Babu também protagonizou discussão. Ele acusou Gabriela de ser “espaçosa” e de desorganizar as camas da casa. O embate reforçou o ambiente de rivalidade.
Como funcionou o Sincerão no BBB 26
A produção colocou no centro da dinâmica as emparedadas Chaiany, Milena e Maxiane, além do líder Jonas. Jordana participou do Duelo de Risco e garantiu imunidade. Cowboy recebeu o maior número de votos da casa, contudo venceu a prova Bate e Volta e escapou do paredão. A eliminação acontece nesta terça-feira (24).
Durante o programa ao vivo, os participantes organizaram uma “régua de prioridade”. Cada um apontou sua maior e menor prioridade no jogo. Os quatro nomes não citados enfrentaram uma consequência: banho de gosma. Além disso, o jogador precisou justificar as escolhas e criticar os colegas ignorados.
Quem escolheu quem
- Jonas priorizou Cowboy e colocou Leandro como menor prioridade.
- Chaiany escolheu Gabriela como principal aliada e indicou Marciele como menor prioridade.
- Maxiane apontou Marciele como maior prioridade e Solange como menor.
- Milena priorizou Ana Paula e colocou Maxiane na última posição.
- Cowboy escolheu Jonas como prioridade máxima e Leandro como mínima.
- Jordana indicou Maxiane como maior prioridade e Leandro como menor.
- Babu priorizou Solange e colocou Ana Paula como menor prioridade.
- Breno escolheu Samira como principal e Jonas como menor.
- Marciele priorizou Maxiane e indicou Milena como menor prioridade.
- Juliano escolheu Babu como prioridade máxima e Jordana como mínima.
- Gabriela indicou Chaiany como maior prioridade e Juliano como menor.
- Solange priorizou Babu e colocou Jonas na última posição.
- Ana Paula escolheu Milena como prioridade e Jordana como menor.
- Leandro priorizou Babu e indicou Maxiane como menor prioridade.
- Samira apontou Milena como maior prioridade e Jordana como menor.
Com informações do Estadão Conteúdo
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726