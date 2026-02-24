Sine de Anchieta está com novas oportunidades de emprego; confira

O Sine de Anchieta está com novas oportunidades de emprego nesta terça (24). Portanto, quem busca ingressar no mercado de trabalho, deve buscar o órgão e se candidatar.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Desse modo, as vagas disponibilizadas são para diversas áreas. Assim, os interessados precisam buscar atendimentos na Casa do Cidadão, das 8h às 17h.

Leia também: IEL-ES oferece vagas de emprego e estágio em nove municípios capixabas

Sine de Anchieta

Dessa forma, no local, os candidatos podem conferir detalhes das vagas e obter a lista completa de documentos exigidos para participar do processo seletivo.

O Sine funciona na Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, no Centro de Anchieta. Assim, os contatos para atendimento são: (28) 99254-7621 (vagas) e (28) 99278-4821 (seguro-desemprego).