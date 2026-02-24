IEL-ES oferece vagas de emprego e estágio em nove municípios capixabas
Oportunidades contemplam estudantes e profissionais em nove municípios do Espírito Santo
O Instituto Euvaldo Lodi do Espírito Santo (IEL-ES) abriu 29 vagas de estágio e emprego formal no estado. As oportunidades oferecem bolsas e salários que podem chegar a R$ 5 mil.
Do total, o instituto disponibiliza 10 vagas para nível superior, 11 para estudantes de cursos técnicos e tecnólogos e 8 oportunidades em regime CLT.
Vagas abrangem diversas áreas
As vagas IEL-ES atendem diferentes formações acadêmicas e técnicas. Entre as áreas contempladas estão Pedagogia, Enfermagem, Segurança do Trabalho, Mecânica, Eletromecânica e Mecatrônica.
Também há oportunidades para profissionais de Tecnologia da Informação, Marketing, Comunicação, Design, Administração e diversas engenharias.
Além disso, o instituto seleciona candidatos das áreas de Psicologia, Recursos Humanos, Ciências Contábeis e Gestão Financeira.
Oportunidades em nove municípios
O IEL-ES distribui as vagas nos municípios de Vitória, Cariacica, Vila Velha, Serra, Viana, Linhares, Aracruz, São Mateus e Cachoeiro de Itapemirim.
As bolsas de estágio variam entre R$ 750 e R$ 1.800. Em alguns casos, as empresas oferecem benefícios adicionais, conforme a política interna.
Parte das oportunidades destina-se a empresas ligadas à FINDES.
Contudo, as vagas em regime CLT oferecem salários entre R$ 2.107 e R$ 5.000. Além da remuneração, os contratantes podem conceder auxílio-transporte, ticket alimentação e gympass.
Como se candidatar
Os interessados devem realizar cadastro no site carreiras.iel.org.br/ES. Dessa forma, o instituto orienta que os candidatos acompanhem a plataforma para verificar atualizações e requisitos específicos.
Com essa nova seleção, o IEL-ES amplia o acesso ao mercado de trabalho e reforça a conexão entre estudantes, profissionais e empresas no Espírito Santo.
