Mau cheiro, acúmulo de lixo e insegurança tomam conta da Ponte de Ferro em Cachoeiro

Na parte superior, a Ponte de Ferro, em Cachoeiro de Itapemirim, apresenta sinais visíveis de envelhecimento, oxidação e desgaste. Entretanto, o que dessa vez incomodou a população foi o mau cheiro e a quantidade de lixo que se concentra dentro de um espaço localizado abaixo da ponte, nas imediações de um ponto de ônibus na Rua Siqueira Lima, na Beira Rio.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A situação sob a ponte é preocupante. Um leitor encaminhou um vídeo denunciando a situação. Na oportunidade, ele relata que o local vem sendo utilizado por pessoas em situação de rua para necessidades fisiológicas, o que tem provocado forte mau cheiro e condições insalubres.

Leia também: Buracos e condições da Ponte de Ferro preocupam quem passa pelo local

Veja o vídeo

Insegurança

Além disso, a falta de iluminação e de fiscalização aumenta a sensação de insegurança, especialmente para pedestres, crianças e mulheres que transitam pela área. O leitor ainda aponta que o espaço se tornou um ponto de risco, exigindo providências urgentes do poder público.

“Olha como está a situação embaixo da ponte. Mendigo vem aqui defeca, urina, um fedor horrível. Em tempo de uma pessoa ser estuprada, passar uma criança. Esses moradores de rua fazer merda aqui. Está um perigo. Fora o mau cheiro que está ali, disse o leitor.

Dessa forma, o AQUINOTICIAS.COM fez contato com a Prefeitura de Cachoeiro. Por meio de nota, informou que a Guarda Municipal realiza rondas frequentes com abordagens na região. Porém, no que diz respeito a limpeza, destaca que entrará em contato com a secretaria responsável para providenciar a limpeza do local.