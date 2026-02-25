Sobe para 36 o número de mortos nas chuvas em MG; 38 pessoas seguem desaparecidas
Juiz de Fora registra 30 óbitos e mais de 500 mm de chuva acumulados
O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais atualizou, nesta quarta-feira (25), o número de mortos após as fortes chuvas que atingiram as cidades mineiras de Juiz de Fora e Ubá na última segunda-feira (23).
De acordo com a última atualização, ao menos 36 pessoas morreram e outras 38 estão desaparecidas. A cidade com maior número de vítimas é Juiz de Fora, que totaliza 30 óbitos. Além disso, dos 38 desaparecidos, apenas dois são de Ubá. Ao todo, 208 pessoas foram resgatadas nas duas cidades.
Matias Barbosa, cidade localizada na Zona da Mata mineira, também sofreu com os impactos das chuvas; contudo, não houve registros de mortos ou desaparecidos.
Segundo as autoridades, mais de 100 profissionais atuam nas ocorrências na região. As cidades enfrentam o fevereiro mais chuvoso da história. As chuvas elevaram o acumulado em Juiz de Fora para 589 milímetros, volume três vezes maior que a média prevista para o mês, estimada em 170 milímetros.
